Cisterna, Mauro Carturan torna sindaco. Revocate le deleghe a quattro assessori

Gli assessori erano tornai in carica insieme a lui per effetto del decreto del Tar sospensivo in via cautelare del provvedimento prefettizio dello scorso 2 febbraio

Mauro Carturan torna sindaco di Cisterna, almeno fino al prossimo 10 marzo, dopo che il Tar del Lazio, accogliendo la richiesta del primo cittadino, ha sospeso lo scioglimento del Consiglio comunale. Lo stesso Carturan, infatti, aveva fatto ricorso impugnando la delibera del 30 gennaio sulla mozione di sfiducia che era stata presentata nei suoi confronti, poi approvata e che aveva portato allo scioglimento del Consiglio.

Intanto questa mattina Carturan ha revocato le deleghe dei quattro assessori tornati in carica insieme a lui ieri, per effetto del decreto del Tar del Lazio sospensivo in via cautelare del provvedimento prefettizio dello scorso 2 febbraio con cui era stato nominato il commissario. Resta assessore il solo Gildo Di Candilo, senza deleghe ma con l’incarico di vicesindaco.

“In attesa che il tribunale amministrativo si esprima definitivamente sugli atti impugnati – spiega il sindaco di Cisterna – trovo opportuno azzerare la Giunta per dare campo libero ad una nuova fase di concertazione con tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale. Con l’auspicio di uscirne presto, più forti di prima e con una linea amministrativa condivisa, decisa e più efficace. Se della Giunta, almeno per questo momento di transizione, possiamo farne a meno, non vale lo stesso per la figura del vicesindaco necessaria al verificarsi di un mio impedimento temporaneo. Pertanto ho scelto di tenere Gildo Di Candilo in qualità di assessore anziano. Per il resto siamo di nuovo operativi – sottolinea Carturan in conclusione - anche se a ranghi ridotti, tanto che già stamattina ho dato impulso ai responsabili dei servizi di far partire quanto prima le opere e gli interventi programmati”.