Durigon non guida più la Lega nel Lazio. Salvini: “Grazie per l'impegno e i grandi risultati”

Claudio Durigon non guida più la Lega nel Lazio. La notizia è stata confermata nelle scorse ore dallo stesso partito che con una nota ha fatto sapere che il nuovo responsabile regionale della Lega nel Lazio è Davide Bordoni, 49 anni e romano che prende quindi il posto del senatore di Latina. “Bordoni - si legge nella nota - raccoglie il testimone del senatore e sottosegretario Claudio Durigon, che ha ricoperto il medesimo ruolo di coordinamento territoriale del Partito negli ultimi anni, ed è attualmente chiamato a rispondere ai continui impegni istituzionali e di governo”.

Durigon era stato nominato coordinatore della Lega nel Lazio dal dicembre 2020; oggi è sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, carica che aveva ricoperto anche durante il Governo Conte I prima di essere stato nominato sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze dal marzo al settembre 2021 durante il governo Draghi, ruolo dal quale si è dimesso in seguito alla polemica che lo aveva travolto per le parole pronunciate durante un comizio di Salvini a Latina sul ripristino dell’intitolazione del parco che oggi porta il nome di Falcone e Borsellino a Latina ad Arnaldo Mussolini.

"La nomina di Bordoni - viene spiegato ancora nella nota della Lega - è in continuità con l'attività portata avanti sino a oggi nel Lazio, e premia il prezioso lavoro svolto da tutta la squadra della Lega a livello regionale. Un impegno che ha prodotto gli ottimi risultati del partito alle ultime amministrative e che continua, giorno dopo giorno, su tutto il territorio”. "Buon lavoro a Davide e grazie a Claudio per l'impegno e i grandi risultati. La Lega è in salute e in crescita da Sud a Nord. Nel Lazio siamo determinati a essere sempre più protagonisti", ha commentato il leader Matteo Salvini.

“I risultati delle ultime elezioni, sia regionali che amministrative, sono il chiaro riscontro dell’ottimo lavoro che Davide e tutta la squadra della Lega nel Lazio hanno saputo produrre sul territorio”, ha commentato, come riporta Agenzia Nova, il senatore pontino Claudio Durigon. "Un impegno quotidiano che è stato determinante per la crescita di consenso della Lega nella regione. La nomina di Bordoni a commissario del partito nel Lazio è il chiaro riconoscimento al costante lavoro svolto per affermare la Lega nella nostra regione. Nonostante i miei impegni istituzionali e governativi voglio assicurare a Davide il massimo supporto, per garantire continuità alle attività poste in essere in questi anni” ha poi concluso il senatore pontino

“Una grande responsabilità e un grande impegno, ma soprattutto un grande onore” ha detto Bordoni dopo la nomina. “Da oggi quindi l’impegno raddoppia a favore delle nostre bellissime province oltre che della nostra capitale. Un grazie di cuore a Claudio Durigon per il tempo speso al servizio della nostra regione; mi lascia un partito in ottima salute e con una classe dirigente di qualità. Siamo il partito del fare e il partito del sì! Infrastrutture, investimenti e opere pubbliche dovranno rappresentare un volano economico e sociale per tutti”.