Elezioni 2021 a Latina: i risultati

Le operazioni di voto si sono chiuse alle 15 e sono iniziate quelle per lo scrutinio. Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati definitivi

Si è votato il 3 e 4 ottobre per le elezioni amministrative anche nella città capoluogo, Latina. Sono stati 106.808 gli elettori chiamati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale; l'affluenza è stata del 61,18%, la più bassa dei 12 centri pontini al voto in questa tornata e con quai 9 punti percentuali di meno rispetto alle scorse elezioni.

Sono 9 i candidati sindaco e 21 le liste in loro sostegno (l’ordine è quello della scheda elettorale): Annalisa Muzio, Andrea Ambrosetti, Sergio Sciaudone, Antonio Bottoni, Giuseppe Antonio Mancino, Gianluca Bono, Damiano Coletta, Vincenzo Zaccheo e Nicoletta Zuliani.

Alle 15 di oggi, 4 ottobre, sono terminate le operazioni di voto e sono iniziate quelle dello scrutinio. Non appena disponibile pubblicheremo qui i risultati definitivi del voto.