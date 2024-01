Europee, comunali e provinciali: Fratelli d’Italia al lavoro per le prossime elezioni

Saranno mesi impegnativi i prossimi anche per la politica locale. Gli appuntamenti in serie, dalle elezioni europee alle comunali passando per le provinciali, saranno ulteriori banchi di prova per i partiti pontini che tornano - ad eccezioni che per le elezioni del Consiglio provinciale - a sottoporsi al giudizio dei cittadini.

E anche per questo che il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, guidato dal senatore Nicola Calandrini, torna a riunirsi e lo farà il prossimo primo febbraio. Tanti appunto i punti all’ordine del giorno, con la squadra che dovrà affrontare, nei prossimi mesi, gli importanti impegni elettorali.

“Ci aspettano settimane di incessante lavoro – commenta Calandrini –. Siamo pronti a supportare i nostri amministratori che dovranno affrontare le elezioni locali, ci stiamo preparando alla grande campagna elettorale per le europee, senza dimenticare l’appuntamento con le provinciali, le ultime spero che non vedranno il coinvolgimento degli elettori. Scadenze importanti che vedranno il coordinamento impegnato in prima linea. Una squadra professionale, composta da donne e uomini con una forte esperienza sul campo, sia nel settore prettamente politico ma anche amministrativo. Fratelli d’Italia sa bene che i successi degli ultimi anni partono dai territori, dove la nostra classe dirigente sta facendo un lavoro eccelso, radicandosi sempre più in tutti i comuni d’Italia. Un vanto per il nostro partito che si ripercuote nella composizione del coordinamento in cui siamo riusciti a rappresentare, in modo equo, tutte le aree geografiche della nostra composita provincia”.

A riunirsi intorno al tavolo della sala conferenze della Federazione pontina di FdI saranno più di 40 persone. Tra queste anche i sette partecipanti al coordinamento nominati, come da regolamento, dal coordinatore a seguito della sua rielezione. Questi i nomi delle donne e degli uomini chiamati a completare la squadra di lavoro che coadiuverà il senatore Calandrini nella gestione del partito sul territorio: Alessandro Aielli, Pasquale Cardillo Cupo, Vincenzo Fedele, Sonia Federici, Angelo Miccinilli, Michele Nasso e Angelo Pincivero.