Elezioni del 4 settembre a Latina, l'appello al voto del candidato sindaco Vincenzo Zaccheo

Ultimo giorno di campagna elettorale a Latina per le elezioni del 4 settembre in 22 sezioni cittadine. Il candidato della coalizione di destra Vincenzo Zaccheo lancia un appello al voto:

"Domenica 4 settembre - scrive in una nota rivolgendosi agli elettori - si torna a votare dopo che il Consiglio di Stato ha riconosciuto fondato il ricorso presentato da alcuni cittadini e candidati, definendo il voto inquinato. Il tuo voto sarà decisivo per dire basta all'immobilismo e al profondo degrado in cui versa Latina. Il voto sarà decisivo per realizzare la Latina che vogliamo: una città giardino bella, pulita e ordinata, una città universitaria, una città in sicurezza per strade e scuole, una città che sappia finalmente valorizzare i suoi borghi e il suo mare. Una Latina per i giovani, perché non siano più costretti a lasciare la propria città per studiare e lavorare; una città di qualità nei servizi e che sappia valorizzare il vivere sociale dei nostri anziani. Vogliamo la Latina che ospitò l?adunata nazionale degli alpini: accogliente, bella e da tutti ammirata per servizi, opere e pulizia. Chi mi conosce sa che ho dedicato la mia vita all?impegno politico per Latina, dimostrando già nel recente passato dedizione, passione e competenza amministrativa".