Elezioni comunali 2022, si vota in sette comuni della provincia: l’affluenza alle 19

Sono sette i comuni della provincia di Latina dove oggi, domenica 12 giugno, si vota per le elezioni amministrative. Gli elettori di Cori, Gaeta, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali.

Dopo le 19 dal Ministero dell’Interno sono stati resi noti i nuovi dati, parziali, relativi all’affluenza al voto. In media nei sette comuni pontini dove si svolge questa tornata delle comunali si è recato alle urne il 45% degli aventi diritto. Tutti i comuni al voto oggi hanno fatto registrare una flessione della percentuale di votanti nelle prime 12 ore di apertura dei seggi rispetto alle scorse consultazioni; il dato più alto arriva dall’isola di Ventotene dove si è recato alle urne il 58,6% degli aventi diritto, mentre il più basso da Cori dove ha votato solo il 36,86% degli elettori.

In basso l'affluenza in tutti i comuni pontini al voto (fonte Ministero dell'Interno)