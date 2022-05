Elezioni comunali 2022 a Gaeta, i candidati al Consiglio della lista che sostiene Benedetto Crocco

Cinque i candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative di Gaeta del 12 giugno. Quindici invece le liste in campo con un esercito di aspiranti consiglieri comunali. Corrono per la poltrona di sindaco: Benedetto Crocco, Silvio D'Amante, Cristian Leccese, Sabina Mitrano, Antonio Salone. Per Gaeta, unico comune insieme a Sabaudia che conta più di 15mila abitanti, potrebbe essere necessario attendere il ballottaggio per conoscere l'esito di questa tornata elettorale.

Fra i candidati anche Benedetto Crocco, appoggiato da una sola lista civica. Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale:

DIFENDI GAETA

Picazio Ugo

Capoccioni Paola

Fronk Giulio

Di Mascolo Emanuele

Marruzzino Marinella

Ciccone Luca

Criscimanni Valentina

Martone Mario

Armorini Andrea

Carlini Gabriella

Rizzo Carmine

Burzi Massimo

Mollica Claudia

Parrella Alessandro

Picano Di Tucci Gaia

Mazza Alberto