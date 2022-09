Elezioni a Latina, Zaccheo: "Dopo il voto non c'è maggioranza netta, Coletta rifletta"

Primi commenti del candidato della destra Vincenzo Zaccheo, dopo il risultato delle elezioni svolte ieri, domenica 4 settembre, nelle 22 sezioni della città in cui il Tar aveva annullato il voto del primo turno. Il candidato della coalizione di destra ha raggiunto il 60,5% nelle 22 sezioni ma il dato, aggregato a quello delle 94 valide del primo turno, non gli ha consentito di superare il 50%.

"Il mio più sincero ringraziamento ai cittadini di Latina che mi hanno premiato - ha commentato sul suo profilo Facebook - consentendomi di raggiungere il 60,5% dei voti in queste difficili elezioni che si sono svolte in sole 22 sezioni. Questo ci ha già fatto ottenere un primo risultato: avere delle elezioni pulite e libere, che è quello che i cittadini meritavano sin dal principio. È stato per me un privilegio tornare in contatto con molti concittadini, persone eccezionali che hanno convertito il disagio per una situazione di immobilismo che da anni perdura, in proposta. E soprattutto con giovani e residenti dei borghi, per troppi anni abbandonati e trascurati, che ci hanno accompagnato in questa avventura".

"Gli elettori - ha poi concluso - si sono espressi in maniera chiara palesando un maggiore consenso sia a me che al centrodestra e decretando di fatto quella che sarà una situazione di governabilità senza una maggioranza netta. Questo sia elemento di riflessione per il sindaco rieletto".