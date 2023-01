Elezioni regionali 2023, i candidati della lista “Polo Progressista di Sinistra & Ecologista”

Quella del “Polo Progressista di Sinistra & Ecologista” è una delle due liste - insieme al Movimento 5 Stelle - che sostengono la candidatura di Donatella Bianchi a presidente della Regione Lazio alle elezioni del 12 e 13 febbraio. Sono sei gli aspiranti consiglieri per la circoscrizione di Latina.

I candidati nello specifico sono:

- Concetta (Tina) Balì, sindacalista Cgil Flai

- Maurizio Cantafio, già coordinatore provinciale Latina di Sinistra Italiana

- Aurora Paladinelli,

- Michel Cadario, coordinatore cittadino del Circolo Sinistra Italiana di Sezze

- Laura Berti, membro del comitato direttivo dell’Anpi di Latina

- Sandro D’Onofrio, coordinatore cittadino del Circolo Sinistra Italiana di Latina.

L’alleanza “Polo Progressista di Sinistra & Ecologista”, che vede la partecipazione di Sinistra Italiana, Coordinamento 2050 e di altre esperienze associative e civiche, di sinistra e ambientaliste, “è programmaticamente impegnata, tra l’altro, a difesa dei diritti, dei beni comuni, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, della questione sociale, della sanità pubblica, del trasporto collettivo e del ciclo virtuoso dei rifiuti. Un’alleanza che può, per i valori di cui è portatrice, costituire una valida alternativa agli altri schieramenti in campo, permeati di conservatorismo e regressione”.

La presentazione dei candidati della lista “Polo Progressista di Sinistra & Ecologista”, alla presenza del coordinatore pontino della Federazione Provinciale Latina di Sinistra Italiana Giuseppe Bortone, è in programma per il 25 gennaio alle 16 in Via Degli Eroi del Lavoro 5.