Elezioni regionali 2023, Terzo polo: Maria Elena Boschi incontra i cittadini a Priverno

In vista delle elezioni regionali che si terranno nel Lazio i prossimi 12 e 13 febbraio, proseguono gli appuntamenti elettorali in provincia di Latina. Il Terzo Polo in particolare schiera anche Maria Elena Boschi, deputata di Azione- Italia Viva), che arriverà a Priverno mercoledì 25 gennaio a sostegno dei candidati pontini al Consiglio regionale che corrono in sostegno del candidato presidente Alessio D'Amato.

La deputata sarà in via Abbazia 13, al Welcome Reception System, per incontrare gli elettori a partire dalle 18,30. Accanto a lei ci saranno dunque gli aspiranti consiglieri del Lazio Vincenzo Giovannini, Nicoletta Zuliani, Arcangelo Palmacci, Barbara Carinci, Luigi Parisella e Chiara Marconato.

Intanto, nella giornata di sabato 21 gennaio il leader di Azione Carlo Calenda ha toccato nelle sue tappe elettorali anche il capoluogo pontino invitando i cittadini a votare per il candidato più qualificato.