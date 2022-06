Elezioni a Ventotene, debacle per Mario Adinolfi: nessun voto per il candidato sindaco

Mario Adinolfi, candidato sindaco per il Popolo della Famiglia alle elezioni amministrative di Ventotene, ha ottenuto zero voti. Nel pomeriggio è stato ufficilizzato il risultato restituito dalle urne dell’isola pontina che aveva catalizzato su di sé l’attenzione in questa tornata elettorale anche per la candidatura di Adinolfi che sfidava l’attivista Luca Vittori, in campo con la lista Partito Gay per i diritti LGBT+ (ha ottenuto una sola preferenza), Gerardo Santomauro sostenuto dalla lista Uniti per Ventotene (223 i voti per lui) e Carmine Caputo in campo per la lista Insieme per Ventotene (274 le preferenze).

I cittadini hanno scelto proprio l’ex segretario comunale Caputo per guidare l’Amministrazione, ma l’altro dato che balza all’occhio è proprio il risultato ottenuto dal candidato sindaco del Popolo della Famiglia che aveva puntato su Ventotene dove, ha commentato a caldo dopo l’esito delle elezioni, “non è riuscito il blitz; hanno vinto le due bande locali spartendosi i 500 voti, lasciando un voto al Partito Gay e nessuno a noi. Un malcostume che avevamo subito denunciato quello del controllo paramafioso del voto nei piccoli centri contro cui continueremo a batterci”.

"Giornalisticamente si pensa che la notizia sia Adinolfi, ma io ho ancora una volta evidenziato un problema della democrazia di questo Paese - ha detto il candidato del Popolo della Famiglia all’AdnKronos -. L'ho fatto in un piccolo centro che ha il problema del controllo militare del voto, abbiamo provato a spezzarlo da due fronti opposti, il risultato è stato che la guerra tra bande ha vinto. Per carità, vince la democrazia, che però ha questo tipo di contorno. Ripeto, fossi oggi un giornalista un po' più accorto andrei a vedere il curriculum di Caputo piuttosto che giocare sulle zero preferenze. C'è qualcosa in quella democrazia che non funziona e si chiama controllo del voto”.

"A Ventotene non mi ha votato neanche il mio cane - ha commentato ancora Adinolfi su Twitter -. (Ho provato a forzare modalità paramafiose del voto nei piccoli centri meridionali. Ho perso. La democrazia funziona anche così. Ma mi ricandiderò a Ventotene e la cambierò, perché il cambiamento è necessario come l’aria)".

Durante la campagna elettorale Adinolfi aveva spiegato il perché dell’isola di Ventotene per la candidatura a sindaco. Vorrei avere, aveva detto, “un piccolo contesto dove sperimentare l’idea di società che ha in mente il Popolo della Famiglia: i matrimoni aumentano e non diminuiscono, i neonati sono il doppio dei morti, l’aborto è cancellato dal reddito di maternità, le scuole aumentano le classi invece di chiuderle, la sanità cura (grazie a una piramide demografica finalmente naturale) senza problemi malati e anziani, il turismo diventa ricchezza prodotta dodici mesi l’anno con strutture adeguate, il Pnrr viene usato per rafforzare le strutture pubbliche, migliorare la viabilità con un servizio decente di trasporto pubblico locale, mettere sotto controllo il dissesto idrogeologico che provoca continue frane, gestire in maniera appropriata il ciclo dei rifiuti, far arrivare la fibra per una fruizione internet adatta al ventunesimo secolo, ristrutturare ciò che andrebbe demolito per dare abitazione alle 50 giovani coppie da far sposare in Santa Candida o in piazza Castello davanti al Municipio per far dei nubendi nuovi residenti, azzerare le infinite barriere architettoniche e rendere il luogo pienamente fruibile in sicurezza a bambini, anziani, disabili. Una società così è più felice o peggiore? Ventotene sarà un esperimento sociale e ci darà la risposta” aveva detto. Un progetto che evidentemente non ha trovato il favore degli abitanti di Ventotene che per i prossimi cinque anni hanno scelto Carmine Caputo.