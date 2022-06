Elezioni a Ventotene, Partito Gay: “Sfida difficile. Ora faremo ricorso per le quote di genere”

Un solo voto per il partito Gay LGBT+ , Solidale, Ambientalista, Liberale e per il suo candidato sindaco Luca Vittori a Ventotene dove ha trionfato Carmine Caputo eletto primo cittadino dell’isola. Intorno alle 17 di marted 13 giugno il Ministero dell’Interno ha ufficializzato il dato delle urne: l’ex segretario comunale ora sindaco, sostenuto dalla lista Insieme per Ventotene, ha ottenuto il 55,02% delle preferenze; dietro di lui Gerardo Santomauro con la lista Uniti per il Bene di Ventotene con il 44,78%; un solo voto come detto (e lo 0,20% delle preferenze) per Luca Vittori mentre è rimasto a bocca asciutta Mario Adinolfi, il candidato del Popolo della Famiglia che non ha ottenuto nessuna preferenza.

“La sfida di Ventotene era una sfida molto difficile che sapevamo bene sin dall’inizio, ma abbiamo portato i nostri temi sui diritti, l’innovazione e l’ambiente nel dibattito cittadino - ha detto Luca Vittori -. Inoltre, resta nostra ferma intenzione fare ricorso per la mancanza del rispetto delle quote di genere, da parte delle liste vincenti, in quanto non hanno dato alle donne la giusta opportunità di candidarsi come previsto dalla legge, pertanto chiederemo l’intervento del tribunale amministrativo, per ottenere l’annullamento di tali liste” ha poi concluso il candidato sindaco.