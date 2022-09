Novità in Giunta a Minturno: il sindaco Stefanelli nomina Luca Salvatore assessore

Primo avvicendamento della Giunta comunale di Minturno, nel secondo mandato Stefanelli, con l'entrata in squadra del nuovo assessore Luca Salvatore. L'annuncio nella mattinata di oggi da parte dello stesso primo cittadino.

"L'avvocato Fabiola Praiola aveva rappresentato, da qualche settimana, la difficoltà di conciliare i crescenti impegni amministrativi con le varie esigenze professionali e familiari, che non le stavano consentendo di portare avanti le responsabilità amministrative così come fatto precedentemente - spiegano dal Comune - e, per questo, dopo un confronto con la lista civica Città Futura e con i consiglieri dell'omonimo gruppo consiliare, è stato deciso di procedere ad un avvicendamento con l'ingegnere Luca Salvatore".

Nei prossimi giorni il sindaco conferirà all'avvocato Praiola una delega non assessorile, per continuare la cooperazione con l'Amministrazione, in un settore che richiede un impegno minore e quindi facilmente conciliabile con i compiti professionali e familiari. A Luca Salvatore sono state affidate le deleghe ai Lavori Pubblici, Urbanistica e Decoro Urbano, mentfre per quanto riguarda l'attribuzione della delega alle Attività Produttive Stefanelli si è riservato qualche giorno di riflessione per individuare la migliore soluzione possibile.

“Ringrazio Fabiola per il contributo che ha dato in questo periodo di lavoro insieme, la ringrazio per il senso di responsabilità dimostrato - ha commentato il sindaco di Minturno -. Nei prossimi giorni troveremo insieme forme e modi per continuare la nostra collaborazione e quella con tutta la squadra con cui stiamo condividendo un bellissimo servizio di governo alla comunità”. “Ringrazio Gerardo per l'opportunità che mi ha dato e ringrazio tutta l'amministrazione comunale e gli uffici, in particolare il Suap che mi ha supportato egregiamente in questo periodo - ha dichiarato Praiola -. Confermo lo spirito improntato al principio di rotazione della lista civica Città Futura di cui faccio parte e auguro all'ingegner Luca Salvatore un buon lavoro. Confermo l’animo di collaborazione futura con l'amministrazione, tutta".