Rifiuti, entra ufficialmente in funziona l'isola ecologica di Chiesuola

Entra in funzione da oggi, 18 novembre, l'isola ecologica per la raccolta dei rifiuti alla Chiesuola dopo lunghi lavori di riqualificazione e ristrutturazione del sito partiti nel 2021. Ora resta solo quella di Latina Scalo i cui lavori sono in via di completamento. L'isola di Latina Scalo, in particolare, la cui realizzazione è finanziata dalla Regione Lazio, sarà anche dotata di una compostiera di comunità per lo smaltimento della frazione umida di aziende, mense e ristoranti.

“Aggiungiamo un altro tassello verso il completamento del nuovo metodo di raccolta differenziata - commenta l'ex assessore all'Igiene urbana del Comune di Latina Dario Bellini - Un metodo che conta sulla collaborazione e la responsabilizzazione del cittadino in un’ottica di bene comune. Insieme al metodo porta a porta e alla realizzazione di questi lavori – prosegue - l’amministrazione Coletta ha dotato la nostra comunità di strumenti ed infrastrutture utili ad effettuare un’ottima raccolta differenziata. Una gestione virtuosa che ci consente di superare decenni di gestioni fallimentari legati a questo essenziale servizio. Con le isole ecologiche facciamo un ulteriore scatto in avanti in termini di efficientamento della raccolta differenziata”.