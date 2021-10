Coletta, continua la festa in piazza del Quadrato con Bonafoni e D'Amato: "Protagonisti di un'impresa epica"

E' proseguita fino a sera la festa per Damiano Coletta, tornato sindaco di Latina dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre, con il 54,90% dei voti, superando la sfida con il centrodestra unito e con il candidato Vincenzo Zaccheo.

Dopo i festeggiamenti spontanei in piazza del Popolo, sotto il Comune, appena terminate le operazioni di scrutinio, in moltissimi si sono radunati ieri sera in piazza del Quadrato, dove Coletta è stato accompagnato dall'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, arrivato a Latina per complimentarsi di persona per la vittoria, insieme alla consigliera regionale Marta Bonafoni. Intorno al primo cittadino c'era una folla ancora più numerosa di ragazzi che lo incitavano e lo ringraziavano.

"Viva Latina e viva i nostri giovani - ha detto Coletta - Penso di aver dato veramente tutto in questo mese. Il senso di responsabilità che avvertivo nel non farci tornare indietro lo avvertivo giorno dopo giorno. Ora è tempo di goderci questo momento. Ognuno si è sentito protagonista di una sorta di impresa, quasi epica. Ho ricevuto tante telefonate di politici nazionali, ne sono orgoglioso. Latina era quasi la città più attenzionata e il fatto che abbia vinto un'esperienza civica insieme ad altri partiti, credo che sia un motivo di speranza per il nostro Paese. Grazie ai vostri sorrisi".