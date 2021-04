Comunità solidali e economia condivisa, il confronto con Graziano Del Rio

L'iniziative del Partito democratico provinciale in videoconferenza per affrontare il tema del valore dei corpi intermedi

Si parlerà di “Comunità solidali ed economia condivisa” nella videoconferenza organizzata dal Partito Democratico della provincia di Latina per domani, lunedì 26 aprile 2021 a partire dalle ore 18. L’appuntamento può contare su due relatori d’eccezione: i parlamentari del Pd Graziano De Rio e Stefano Lepri.

“Con questo dibattito – spiega il segretario provinciale Claudio Moscardelli - vogliamo promuovere un’economia della condivisione. Le nostre imprese sono piccole e medie: favorire il lavoro a tempo indeterminato rafforza i naturali legami tra dipendenti ed imprenditore, l’innovazione e la ricerca, gli investimenti in digitalizzazione e l’innalzamento della formazione e della competenza professionale dei lavoratori producono una competitività che va oltre la somma dei singoli aspetti indicati per sostenere la crescita delle nostre aziende. L’impresa si pone come una comunità, come un terreno fondamentale su cui declinare un’idea di comunità solidale del nostro Paese.

L’altro gap – prosegue Moscardelli - è rappresentato dalla disoccupazione femminile, la più alta d’Europa. Promuovere la parità di accesso al mercato del lavoro significa anche per chi vuole formare la famiglia la possibilità di avere servizi adeguati, sviluppare il welfare aziendale. Il problema della dimensione piccola delle imprese può essere superata con una messa in rete dei servizi di welfare aziendale”.

Al confronto interverranno il prtesidente della Provincia Carlo Medici e i consiglieri regionali Salvatore La Penna e Enrico Forte.