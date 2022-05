Dissalatore temporaneo a Ponza: c'è l'intesa sulla ripresa dei lavori

Nuova riunione in Provincia per risolvere il problema dei lavori per la realizzazione del dissalatore temporaneo in località Cala dell?Acqua, sull?isola di Ponza. All?incontro richiesto dall?amministrazione comunale dell?isola erano presenti, oltre al presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, i rappresentanti dell?Ato 4, di Acqualatina, il sindaco e l?assessore all?urbanistica del Comune di Ponza Francesco Ferraiuolo e Michele Nocerino.

Al centro del confronto, la ripresa dei lavori dopo il fermo richiesto dal Comune dovuto alla circostanza che i lavori relativi alla realizzazione dell?impianto temporaneo di dissalazione in località Cala dell?Acqua e i cantieri limitrofi per la posa delle condotte fognarie, rischiano di avere un impatto negativo sulle diverse attività turistiche, in concomitanza dell?inizio della stagione estiva. Si è concordato dunque che in questa prima fase verranno svolti solo ed esclusivamente gli interventi di bonifica bellica propedeutici all?avvio dei lavori, rinviati al termine della stagione estiva.

Le operazioni di bonifica avverranno in due fasi. Da subito sarà interessata dagli interventi la zona demaniale adiacente al mare in modo di poterla liberare nel minor tempo possibile, successivamente si procederà a una seconda parte delle attività nella zona comunale interna. La riunione si è conclusa con un?intesa tra tutti i soggetti partecipanti in base alla quale i lavori riprenderanno già dalla prossima settimana e fino al 17 giugno prossimo, garantendo la normale prosecuzione delle loro attività per la stagione alle porte, nel totale rispetto degli operatori economici della zona.

I lavori riprenderanno poi a settembre a conclusione della stagione estiva. Il presidente Stefanelli, il sindaco e l'assessore, i rappresentati di Ato 4 e di Acqualatina hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto che consente di salvaguardare settori fondamentali dell?economia dell?isola pontina e al contempo di ottemperare a quanto previsto dal protocollo d?Intesa tra Regione Lazio, Autorità d?Ambito, Comune e Acqualatina.