Un milione di euro per gli spettacoli di promozione culturale

Valorizzare il territorio della regione tramite eventi, festival e la riscoperta dei sentieri storici. È stata pubblicata la graduatoria definitiva di operatori dello spettacolo ed enti pubblici che riceveranno i contributi stanziati da due bandi della Regione Lazio per il sostegno a progetti di valorizzazione culturale. Si tratta, in tutto, di oltre 913mila euro destinati a 35 progetti, volti a valorizzare i beni culturali ed il territorio attraverso la musica, la danza e il teatro.

Come funziona il finanziamento

Dei 913mila investiti, di questi, 559mila euro sono assegnati ai soggetti pubblici, 300mila circa alle realtà associative, 54mila alle imprese operanti nel settore. I progetti finanziati possono beneficiare di un contributo che copre fino all?80% dei costi ammissibili. Per i progetti presentati in forma associata il contributo va dai 30 ai 70 mila euro mentre per quelli in forma singola tra i 10 mila e i 30 mila euro. Contributi importanti soprattutto per un settore, quello del turismo e dell?accoglienza, che più di altri ha sofferto a causa del covid. Anche per questo, la Regione ha pubblicato un avviso per finanziare eventi natalizi, in particolare iniziative legate al cinema, al teatro e al sociale.

I progetti in graduatoria

Sono arrivate richieste di partecipazione al bando praticamente da tutta la regione. A farla da padrone, però, sono state le iniziative legate ai sentieri spiritualistici, ovvero quei percorsi che, ogni anno, vengono attraversati da tantissimi pellegrini che ripercorrono le orme di importanti figure religiose. C?è, ad esempio, il comune di Poggio Moiano con la nuova edizione di ?Sentieri in Cammino?, manifestazione che valorizza il patrimonio culturale disseminato lungo i cammini spirituali e le dimore storiche dell?alta sabina e della ?valle dell?olio?.

Tra i cammini della spiritualità si inserisce ?Radure: Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud 2022?, il festival di valorizzazione del sistema territoriale dei Monti Lepini dedicato ai luoghi attraversati dal cammino spirituale della via Francigena del Sud, che si svolge nei comuni di Sermoneta, Segni, Maenza, Cori, Norma e Priverno.

C?è anche il comune di Torricella in Sabina, per la valorizzazione del Cammino di Francesco e di Benedetto. Un cammino di 19 km circa che alterna tratti su asfalto a strade secondarie. Si raggiunge la Cattedrale di Santa Maria Assunta e la città medievale di Rieti, passando per Ornaro Basso e le bellissime valli del reatino.

Calendario ricco

?Un ricco calendario di attività e appuntamenti che animeranno il territorio della regione Lazio fino alla fine di settembre 2023, coniugando iniziative di promozione del patrimonio artistico, architettonico, archeologico, monumentale e storico regionale - ha commentato il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori - Un finanziamento importante che abbraccia tutti i linguaggi, che farà vivere piazze e spazi culturali diffusi sul territorio del Lazio come dimore storiche, ville, complessi architettonici e i siti riconosciuti dall?UNESCO, nonché parchi archeologici e tratti laziali dei Cammini della spiritualità, come la Via Francigena, il Cammino di San Francesco e il Cammino di San Benedetto. Siamo convinti che la cultura rimane una nostra grande risorsa, sia economica ma anche di democrazia, perché in grado di produrre un?identità comune e una cittadinanza consapevole. Un?idea di territorio che produce inclusione e si fonda sulla bellezza e su spazi da riconquistare?.