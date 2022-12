Cortometraggi sul ciclo dei rifiuti, premiati gli studenti del Lazio

200 studenti premiati, al Teatro Anfitrione di Roma, per i loro lavori di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti. Si è tenuto l’atto finale del progetto “Ri-Moive Ciclo”, iniziativa della Regione Lazio giunta alla sua seconda edizione, che ha coinvolto ragazzi e ragazze delle scuole superiori di Roma e del Lazio. Gli alunni coinvolti hanno dovuto realizzare dei cortometraggi che parlassero della corretta gestione del ciclo dei rifiuti e del rispetto del patrimonio naturale.

Ri-Movie Ciclo

Con il progetto, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale GMA e l’Istituto Cine-TV “Roberto Rossellini”, sono stati scritti e prodotti cinque cortometraggi da parte degli studenti degli istituti superiori. Dalla raccolta differenziata alla gestione dei rifiuti, fino alla promozione di un’economia circolare, sono stati diversi i soggetti su cui si sono cimentati i ragazzi, scegliendo liberamente il genere cinematografico preferito. In particolare, gli studenti hanno curato tutte le fasi di realizzazione del cortometraggio: sceneggiatura, regia, recitazione, riprese e montaggio. A ogni gruppo è stato inoltre assegnato un tutor per garantire un supporto in ogni momento della produzione, oltre ad un attore per la recitazione e un operatore per le riprese.

I licei e gli istituti superiori che hanno preso parte alla campagna di educazione ambientale hanno ricevuto in premio, dall’attrice Carlotta Rondana, una targa ricordo, mentre i 200 studenti coinvolti hanno ritirato un attestato di partecipazione. Oltre alla manifestazione “Ri-Movie Ciclo”, la Regione ha promosso altre iniziative a favore delle scuole del Lazio, come il progetto di “Capitan Ambiente”, con lezioni, fumetti e cartoni animati destinati agli alunni delle elementari, e il bando regionale da 500.000 euro per sostenere il programma “Scuole Plastic Free” negli istituti superiori e nelle università.

“Gli studenti stanno diventando i principali sostenitori della salvaguardia del pianeta – dichiara, ina una nota, Massimiliano Valeriani, assessore regionale al ciclo dei rifiuti, presente durante al premiazione - bisogna coniugare sviluppo, economia circolare e rispetto della natura per tutelare e valorizzare il nostro territorio. Con questa campagna vogliamo sensibilizzare ancora di più i giovani e le loro famiglie verso comportamenti virtuosi, aumentando la consapevolezza sui rischi per l’ambiente senza una corretta gestione dei rifiuti”.