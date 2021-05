Sardine, Mattia Santori: “Latina laboratorio nazionale per le amministrative”. All’incontro anche Coletta

Primo appuntamento del “cantiere progressista” lanciato dalle 6000 sardine Latina a cui ha preso parte anche il sindaco del capoluogo in rappresentanza della coalizione che si presenterà alle urne ad ottobre

Oltre 150 le persone che nel pomeriggio di ieri erano presenti all’appuntamento all’EverGreeen con cui è stato lanciato il “cantiere progressista” promosso dalle 6000 sardine Latina. Un momento di confronto anche in vista delle elezioni comunali di ottobre a cui ha partecipato Mattia Santori, uno dei fondatori del movimento. “Latina – ha detto Santori - è a un passo dall'essere un laboratorio nazionale per le prossime amministrative. Si apra un grande cantiere progressista a trazione civica supportato e accompagnato da tutti i partiti progressisti. Se questa sarà la strada ci saremo convintamente”.

All’incontro di ieri ha preso parte anche il sindaco di Latina Damiano Coletta in rappresentanza della coalizione che si presenterà alle urne ad ottobre. Insieme a lui anche le altre forze politiche della coalizione stessa.

Soddisfazione per l’esito dell’iniziativa è stato espresso da Anna Claudia Petrillo, referente delle 6000 sardine Latina. “Non era scontata questa partecipazione che testimonia che la città c’è e ha voglia di mettersi a disposizione. Serviranno le esperienze di tutte e tutti per guardare al futuro di Latina e immaginare insieme la città dei prossimi 10 anni. Abbiamo scelto di lanciare il cantiere progressista con tre temi per noi fondamentali: cultura, diritti e welfare”.

Sui tre temi sono intervenuti rispettivamente Clemente Pernarella, Marilù Nogarotto e Patrizia Ciccarelli. A moderare la giornalista Anna Scalfati.