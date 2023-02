“Scuola di Gionchetto chiusa da due anni e abbandonata nel degrado”: l’appello al commissario

“Sono trascorsi due anni dalla chiusura della scuola primaria di Gionchetto e a oggi non vi è alcuna avvisaglia su una imminente o prossima riapertura della struttura. Al contrario l’area esterna è caratterizzata da degrado e abbandono. Possiamo solo augurarci che quanto si vede chiaramente oltre i cancelli non rispecchi anche l’interno della scuola dove il rischio concreto è che dopo 24 mesi di inattività possano essersi verificate nuove problematiche legate anche alla mancanza di manutenzione ordinaria”: sono queste le parole dell’esponente della Lega Vincenzo Valletta che riaccende i riflettori sul plesso della zona del Gionchetto a Latina e rivolge un appello direttamente al commissario straordinario Carmine Valente.

“La scuola era stata chiusa con ordinanza del sindaco l’11 gennaio 2021 a causa della presenza di tracce di carburante provenienti da una vecchia cisterna interrata, che alimentava il riscaldamento della scuola e che si era allagata. I lavori per le verifiche tecniche e gli interventi necessari al ripristino della sicurezza e della piena funzionalità dell’immobile, dovevano durare un paio di settimane. Ma a oggi siamo fermi al limbo dell’incertezza. A marzo 2021 l’allora assessore Ranieri aveva spiegato, addossando come al solito la responsabilità a ‘quelli di prima’, immagino si riferisse a loro stessi considerato che erano al governo da oltre cinque anni, che i lavori erano risultati più complessi di quanto preventivato e che i tempi sarebbero stati più lunghi. Tuttavia due anni ci sembrano, come sottolineano anche i genitori dei bimbi, davvero troppi.

In due anni - aggiunge Valletta - una scuola si realizza ex novo. E’ evidente che siano stati omessi in questa vicenda controllo e volontà di risolvere in tempi rapidi, al di là dei facili annunci, le criticità in atto. Il serbatoio è stato rimosso, tanto che è visibile all’esterno della scuola. Seppure fossero state rilevate altre questioni ad oggi dovevano essere risolte. Per questa ragione, perché ritengo indispensabile restituire questa scuola e i relativi servizi ai residenti di Gionchetto e alla città, chiedo e confido in un intervento del commissario prefettizio al fine di verificare lo stato dell’arte dei lavori per comprendere e risolvere eventuali problematiche insorte”.

“Le scuole primarie in particolare, e la scuola in generale di qualsiasi livello e grado - conclude poi l’esponente della Lega -, sono il cuore di una città, il luogo della formazione e della crescita dei nostri bimbi e come tali devono essere tra le priorità di una buona amministrazione. Per questa ragione subito dopo il risultato elettorale, sperando nel consenso dei nostri concittadini, lavorerò affinché si effettui nei mesi estivi un monitoraggio di tutte le strutture che fanno capo al Comune di Latina, al fine di arrivare all’apertura dell’anno scolastico con plessi all’altezza delle esigenze dei bimbi e di tutto il personale, in cui la sicurezza e l’efficienza siano garantite. Un’amministrazione pubblica degna di questo nome i problemi ha il dovere di rilevarli e risolverli non di lasciarli, come accaduto dal 2016 in poi, a decantare peggiorando le situazioni in atto alimentando i disagi a carico dei cittadini”.