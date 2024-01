Tripodi entra in Forza Italia: “In questa nuova casa per realizzare progetti e condividere valori”

“Sono in questa nuova casa politica per realizzare progetti importanti, condividere valori e una visione comune”: con queste parole Orlando Angelo Tripodi ha ufficializzato oggi nel corso di una conferenza stampa il suo passaggio a Forza Italia. Un passaggio di cui si era già molto parlato nelle scorse settimane da quando il consigliere regionale pontino aveva lasciato il gruppo della Lega. "Mi piace stare in un partito in cui si condivide e si fa gioco di squadra, si dà il giusto valore a chi da prima sta dentro un partito” aveva detto all’epoca annunciando lo strappo con il partito di Matteo Salvini.

“Da oggi con Forza Italia perché ho condiviso argomenti, progetti e valori - ha dichiarato oggi Tripodi protagonista di una conferenza stampa a Roma presso la sede nazionale del partito insieme al segretario di Forza Italia Antonio Tajani, al coordinatore regionale Claudio Fazzone, a Paolo Barelli ,capogruppo alla Camera, al senatore Maurizio Gasparri e all’assessore Luisa Regimenda -; qui è nato l’incontro costruttivo con Fazzone e Tajani, con chi come me sta sul territorio, lavora ogni giorno per dare risposte ai cittadini e realizzare progetti per lo sviluppo del territorio. Già nel corso di questo bilancio con il collega Cosimo Mitrano, abbiamo collaborato in piena sintonia per portare a Latina e provincia quante più risorse possibili”.

“Non sono a caccia di poltrone - ha poi aggiunto Tripodi -; come già detto più volte, per me la politica è una missione. Il contesto storico è troppo importare per perdere l’occasione di realizzare progetti per lo sviluppo tecnologico per le imprese, le infrastrutture, la sanità e le politiche giovanili” ha infine concluso il neo esponente pontino di Forza Italia.

Grazie alla nostra squadra "stiamo crescendo nei sondaggi e stiamo raccogliendo sempre più persone soprattutto dal mondo civico", ha detto in conferenza stampa il segretario di FI Tajani, annunciando l'adesione al partito azzurro del consigliere regionale Tripodi, seguito da altri eletti della provincia di Roma e di Latina. Queste persone "credono nel progetto di Forza Italia, che non diventi solo il centro del centrodestra. Deve essere il centro della politica italiana, che è qualcosa di più ambizioso", ha sottolineato Tajani. ”Per noi - ha rimarcato il vicepremier - è molto importante avere donne e uomini che rappresentano il territorio. Il contatto diretto con il cittadino lo hanno coloro che sono eletti sul territorio" e che "ogni giorno si battono per risolvere i problemi dei cittadini".