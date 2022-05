Ztl in centro, se ne parla in Commissione. Faticoni: “Dai commercianti un grido di dolore”

Il centro città e la Ztl: questi i temi discussi nel corso dell’ultima Commissione Attività Produttive convocata dal presidente Mario Faticoni (Latina nel Cuore). “Dopo molti colloqui con le varie sigle associative e di rappresentanza del mondo imprenditoriale e del commercio cittadino, ho ritenuto di convocare una Commissione consentendo loro di poter dialogare con l'amministrazione comunale”. Presenti alla seduta anche gli assessori Lepori e Bellini, insieme ad alcuni volontari dell'Urban Center.

“In 55 anni di vita vissuta a Latina, il centro in queste condizioni lo ricordo soltanto ai tempi del campo profughi - ha dichiarato Italo Di Cocco, Presidente dell'associazione Horeca Latina Lazio Sud -. Attualmente la Ztl è un deserto, una isola infelice. Dobbiamo farla diventare un salotto, un divertimento per chi la vive”. È intervenuta anche Susanna Gloria, presidente di Confesercenti: “A settembre saranno 7 anni di questa sperimentazione. Iniziò così, infatti, nel 2015. Siamo stati abbandonati a noi stessi, con delle transenne a dividere il traffico. A distanza di 7 anni ci troviamo esattamente al punto di partenza. Assistiamo agonizzanti alla desertificazione del centro storico. Chiediamo di ravvivare il centro riportando gli uffici, ad esempio l'anagrafe, i matrimoni all'interno del Palazzo Comunale ed una programmazione di eventi che possano portare le persone a tornare in centro".

Presente come uditore anche Vincenzo Zaccheo che è intervenuto sul tema: "Apprezzo l'impegno dei volontari dell'Urban Center. Ma un sondaggio, uno studio serio non si affida a Google, ma si effettua su basi scientifiche ricorrendo ad istituti statistici. Altrimenti si rischia di innamorarsi troppo dei 'click' come è accaduto al Movimento Cinque Stelle, che infatti non gode di ottima salute. Prima che sui contenuti - ha detto ancora il consigliere comunale -, occorre riflettere sul contenitore. Penso che l'Amministrazione comunale, anche alla luce del Centenario della nostra città, debba commissionare uno studio complessivo sul Nucleo di Fondazione. L'obiettivo è quello di realizzare la Cittadella Universitaria. Soltanto allora la Ztl avrebbe un'anima ed una essenza precise. Altrimenti il rischio è che sia nulla di più che una jeanseria. L'università, gli studenti, richiederebbero servizi ed attività che muterebbero radicalmente il volto del centro storico. Ecco perché dobbiamo destinare al Polo Pontino della Sapienza alcuni tra gli immobili di Fondazione più belli: l'Intendenza di Finanza, la Banca d'Italia, il Palazzo delle Poste, l'ex Catasto, l'ex Tabacchificio oltre, naturalmente, a Palazzo M su cui insiste un Accordo di Programma tuttora vigente. Grazie al centrodestra, attraverso proposte votate all'unanimità in Commissione, gli uffici anagrafe e stato civile torneranno in centro, i matrimoni potranno essere celebrati nel Palazzo del Comune. Tutto questo stimolerà i cittadini a riappropriarsi del Nucleo di Fondazione. Non basta. Occorre programmare e costruire insieme una visione di città che poggi su due assi portanti: la Cittadella Universitaria nel Nucleo di Fondazione ed una rivisitazione complessiva della Marina attraverso il Porto di Foce Verde che, è bene ricordare, è stato inserito dal Presidente Zingaretti nel Piano Regionale dei Porti” ha poi concluso Zaccheo.