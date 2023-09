Le notizie più importanti di oggi 22 settembre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, venerdì 22 settembre, attraverso le notizie e i fatti più interessanti che hanno riguardato Latina e il resto della provincia.

- A oltre quattro anni dal brutale pestaggio avvenuto in Francia è morto nella notte il 37enne di Latina, Jean-Luc Krautsieder. Era stato picchiato da sconosciuti a Langon, vicino Bordeaux in Francia dove si era trasferito da qualche anno. I fatti risalgono al giugno del 2019 ed è di oggi la tragica notizia della sua scomparsa. Il 37enne del capoluogo si era trasferito in Francia per lavoro nel 2016 e dopo l'aggressione era rimasto due mesi in coma, prima di essere trasferito in un centro di riabilitazione e successivamente in una struttura per disabili. La sua vita era ormai definitivamente cambiata (qui la notizia completa).

- Sono partiti da Aprilia per Roma e hanno picchiato una prostituta con l'intento di rapinarla, poi sono tornati a casa. Ma la loro latitanza è durata poco perché sono stati individuati, rintracciati e arrestati dagli agenti della Squadra mobile della Capitale. Protagonisti della violenta aggressione cinque giovanissimi di età compresa tra i 19 e i 21 anni che hanno concluso la loro serata romana all’Eur prendendo di mira una prostituta della zona (qui la notizia completa).

- Due notizie di cronaca e di maltrattamenti e violenza di genere arrivano invece da due diversi comuni della provincia. A Sabaudia in particolare i carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni che ha aggredito la moglie picchiandola con ogni strumento possibile e cercando di gettarle addosso una pentola piena di acqua bollente. A Cisterna è stato poi arrestato dalla polizia un cittadino magrebino che aveva picchiato la moglie ed era già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento. Quando la donna è stata allontanata dalla casa familiare e collocata in una struttura protetta l'ha fatta cercare anche lì. La misura cautelare è stata dunque aggravata e l'uomo è finito in carcere.

- Polemiche in corso sulla candidatura di Latina a Capitale italiana della cultura. Le quattro forze di opposizione in consiglio comunale, Pd, M5S, Lbc e Per Latina 2032, attaccano l'amministrazione comunale dopo un tavolo informale convocato sul tema con tutti i gruppi consiliare per analizzare il dossier della candidatura. "Avevamo chiesto di svolgere una commissione Cultura ad hoc e abbiamo ottenuto un tavolo informale, avevamo chiesto di visionare il dossier dedicato e abbiamo ottenuto una frettolosa e parziale presentazione di alcune slide riassuntive del progetto. Un argomento così importante non si può affrontare con questa superficialità" (qui la notizia).

- Maxi multa per il conducente di un furgone che transitava sulla Pontina e trasportava abusivamente rifiuti da smaltire. Gli Agenti della polizia stradale lo hanno intercettato all'altezza di Borgo Piave perché il carico di travi metalliche sporgeva dal mezzo che viaggiava con i portelloni posteriori aperti. Sanzioni per oltre 3mila euro.