Le notizie più importanti di oggi 27 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, venerdì 27 ottobre, attraverso i fatti più importanti accaduti a Latina e nel resto della provincia.

- Una frode nel settore del commercio delle carni avrebbe portato ad occultare al fisco oltre 40 milioni di euro di reddito imponibile e circa 9 milioni di euro di imposta sul valore aggiunto: questa la scoperta della guardia di finanza di Fondi. Secondo quanto emerso sono 4 le società coinvolte e 5 le persone indagate; disposto un sequestro per 15 milioni di euro (qui la notizia completa).

- Restano in carcere i quattro stranieri arrestati per produzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati a Le Ferriere all’interno di una coltivazione con centinaia di piante per un peso complessivo di 285 chili. Comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida, tutti hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Per loro il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere (qui la notizia).

- Un uomo di 31 anni di origini tunisine è stato arrestato perché considerato l’autore di una violenta rapina messa a segno nell’agosto scorso a Borgo Bainsizza. Vittima una donna derubata di 700 euro, colpita al volto dall’uomo e poi una volta caduta a terra colpita ancora alle gambe e alle braccia. Il 31enne è stato rintracciato dalla polizia a Civitavecchia mentre sbarcava da un traghetto proveniente dal suo Paese di origine.

- Un anziano deceduto per un'ulcera. Il processo è per cinque medici dell'Icot di Latina, accusati di omicidio colposo per non aver disposto adeguati accertamenti e il paziente era poi deceduto al Goretti. Il pubblico ministero ha chiesto due condanne e tre assoluzioni (qui la notizia completa).

- Ancora controlli a Latina: una nuova operazione interforze “Alto Impatto” è scattata questa mattina nel capoluogo. L’attenzione si è concentrata questa volta sulla zona della Q5. Ad attirare l’attenzione dei cittadini l’elicottero che a lungo ha sorvolato dall’alto Latina. Nell'ambito dei controlli i carabinieri hanno rilevato carenze igieniche e irregolarità in sei attività commerciali, segnalando anche una palestra.

- E’ realtà la stagione di prosa del teatro D’Annunzio di Latina che, dopo anni di chiusura per i lavori di messa in sicurezza, finalmente riapre al pubblico. La presentazione c’è stata questa mattina nel corso di una conferenza stampa in Comune alla presenza della sindaca Matilde Celentano che si è occupata dell’organizzazione della stagione insieme alla direttrice artistica dell’Atcl Isabella Di Cola (qui il programma completo della stagione di prosa del D’Annunzio).