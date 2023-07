Le notizie più importanti di oggi 6 luglio 2023 a Latina e nella provincia pontina

La giornata di oggi, giovedì 6 luglio, raccontata attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e il resto della provincia pontina.

- Oggi è la giornata del cordoglio per la morte improvvisa del giovane Simone Di Maria, 26enne, deceduto in un incidente stradale avvenuto sulla Pontina nella notte di mercoledì. Il ragazzo alla guida di una Smart, ha perso il controllo ed è finito fuori strada ribaltandosi. Faceva il barman e aveva lavorato a lungo nel Bar 111 di Latina. Negli ultimi tempi invece aveva trovato un impiego in un locale al lido di Latina. Decine di i messaggi di saluto e di cordoglio sui social.

- Un vertice sulla sicurezza si è tenuto in prefettura riunendo i sindaci rivieraschi e le forze dell'ordine. L'obiettivo è programmare una stretta sui controlli nel corso delle prossime settimane, concentrando l'attenzione in particolare sulla movida, sulla sicurezza in mare e sulle spiagge, sulla viabilità e in generale su tutti i territori della costa e delle isole in cui si registra un elevato flusso di turisti (qui la notizia completa).

- Saldi al via oggi anche a Latina, questa volta con una data unica per tutta Italia e chiusura invece diversa da regione a regione. Quest'anno c'è qualche nuova regola rispetto al passato e gli sconti di fine stagione saranno all’insegna della trasparenza, grazie alla nuova direttiva europea Omnibus che ha introdotto la regola del prezzo precedente (leggi qui la notizia).

- Una notizia infine che arriva da Gaeta, dove proseguono le segnalazioni di furti negli stabilimenti balneari. Gli agenti di polizia hanno bloccato uno dei presunti ladri, che ha però reagito scagliandosi contro gli agenti e provocando loro lesioni. L'uomo è finito dunque agli arresti per resistenza e violenza a pubblico ufficiale (leggi qui la notizia).