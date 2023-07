Movida e spiagge sotto stretta osservazione: controlli potenziati nei comuni costieri

Un tavolo per la sicurezza convocato ieri, 5 luglio, in prefettura con i sindaci dei comuni rivieraschi, Gaeta, Formia, Terracina, Minturno, Fondi, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Ponza e Ventotene, e i vertici provinciali dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e della capitaneria di porto. L'obiettivo: programmare per i mesi estivi il potenziamento dei controlli del territorio e della movida, gestire il sovraffollamento delle spiagge e delle isola e l'approvvigionamento idrico.

Forze dell'ordine e polizie locali in campo

L'afflusso di turisti verso le località costiere e le isole della provincia ha reso necessario un coordinamento di servizi straordinari di monitoraggio del territorio che, come già avvenuto nella città capoluogo, interesseranno le varie località di mare almeno una volta alla settimana sulla base delle direttive impartite dal questore e delle esigenze di controllo delle amministrazioni locali. In questa prospettiva il prefetto Maurizio Falco ha invitato i sindaci a tenere sotto stretta osservazione i fenomeni legati alla movida notturna per scongiurare episodi di violenza, richiedendo dunque la massima collaborazione anche delle polizie locali per ampliare il più possibile, almeno fino alla mezzanotte, la presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Mentre le altre forze di polizia si occuperanno della prevenzione del crimine ordinario e della gestione della viabilità stradale e ferroviaria. "La reperibilità degli operatori di polizia locale - spiega in una nota la prefettura - consente ad alcuni comuni, come Gaeta, Sperlonga e Minturno, di sopperire alle chiamate delle froze dell'ordine a competenza generale in caso di necessità operative collegate in primo luogo alla rilevazione degli incidenti stradali". Per quanto riguarda le località di Sabaudia, Gaeta e Sperlonga, i sindaci hanno assicurato l'avvio di progetti finalizzati a garantire la presenza degli operatori di polizia locale anche oltre la mezzanotte, anche per sinistri stradali.

Appello ai gestori dei locali per i controlli di vicinato

Parallelamente a questo, è stato disposto il rafforzamento dei rapporti con Confcommercio e Camera di commercio per sensibilizzare i titolari dei locali della movida a svolgere un legittimo controllo di vicinato, finalizzato a una più tempestiva segnalazione di episodi o rischi di violenza nei luoghi più affollati così da abbattere i tempi di intervento di polizia e carabinieri.

Ordinanze sulla chiusura dei locali

Un altro elemento di discussione e di condivisione è stato poi quello di un uniforme orario di chiusura dei locali di intrattenimento durante la stagione estiva, da realizzare attraverso specifiche ordinanze emesse dai Comuni così da evitare una pericolosa forma di "pendolarismo" tra locali situati in territori confinanti. In questa ottica l'orario ipotizzato per la chiusura, almeno tra comuni vicini, è quello delle 2 di notte.

Potenziamento della videosorveglianza

Nel corso del vertice sulla sicurezza in prefettura è stata inoltre ribadita la necessità di un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. I primi cittadini di Sabaudia e Formia hanno assicurato l'installazione entro l'estate di nuovi impianti di videosorveglianza, 40 per Sabaudia e 30 per Formia, direttamente collegati alle sale operative delle forze dell'ordine.

Operazione "Mare sicuro"

Infine, la sicurezza in mare. Con l'operazione "Mare sicuro" la guardia costiera ha disposto un'intensificazione del monitoraggio delle coste attraverso pattuglie dinamiche giornaliere e, in acqua, con 12 unità navali per garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione. In collaborazione con il Comune, a Sperlonga sarà garantito un presidio fisso dei militari per tutto l'arco della stagione balneare.

Attenzione alta sulle isole

Problema a parte per le isole pontine, che hanno ribadito la necessità di un potenziamento degli organici e dei presidi sul territorio nei mesi in cui si registra il sold out delle strutture alberghiere. Resta però alta la preoccupazione per la continuità degli approvvigionamenti idrici, in particolare a Ventotene, in relazione alla quale il prefetto Falco ha assicurato un intervento immediato.