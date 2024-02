Le notizie più importanti di oggi 11 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Un riepilogo di questa domenica 11 febbraio attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato la città di Latina e la sua provincia.

.- Un grosso incendio ha distrutto nella tarda serata di sabato tre imbarcazioni ormeggiate nel porto turistico di San Felice Circeo. Il rogo ha interessato uno yacht e le fiamme si sono poi propagate su altre due imbarcazioni vicine, che hanno rotto gli ormeggi prendendo il largo fino ad affondare. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i danni sono ingenti. Fino a notte fonda hanno operato le squadre di vigili del fuoco e la guardia costiera (qui il video dell'incendio).

- Un suicidio nel carcere di Latina. A togliersi la vita un uomo di 36 anni, di origine indiana. Il detenuto è stato trovato impiccato nella sua cella. Il caso, il 17° nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno, riaccende i riflettori sul problema del sovraffollamento e della carenza di personale.

- Armato di pistola tenta la rapina in una tabaccheria, ma viene messo in fuga dalle titolari. E' accaduto a Latina, in via Duca del Mare. Ad agire un rapinatore solitario che ha puntato l'arma contro una dipendente. Quest'ultima però ha reagito spostando l'arma, mentre la proprietaria dava l'allarme. L'uomo è scappato a mani vuote.

- Individuata a Itri una banda di ladri in trasferta, arrivata nel comune del sud pontino da Caserta con un'auto presa a noleggio. I carabinieri hanno incastrato i malviventi grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato l'auto sospetta. I militari hanno fermato il conducente che in quel momento era solo e lo hanno portato in caserma, poi hanno atteso i complici nel luogo in cui il malvivente doveva prelevarli dopo aver messo a segno un furto in un'abitazione del paese. I due uomini sono però riusciti a fuggire con il favore della notte.

- Soccorso aereo urgente dall'isola di Ponza nella notte di sabato, con un elicottero HH-139B dell’85° Centro Sar (Search and Rescue) di Pratica di Mare. L'operazione, particolarmente difficoltosa a causa del forte vento e dalla scarsa visibilità, si è conclusa con successo e ha consentito il trasporto sanitario di una donna di 74 anni che era in gravi condizioni di salute.