Le notizie più importanti di oggi 13 aprile 2024 a Latina e in provincia

Il riepilogo di questo sabato 13 aprile attraverso le storie e le notizie più importanti che hanno interessato Latina e il resto della provincia pontina.

- Plichi con carne animale putrefatta inviati all'ambasciatore israeliano a Roma. L'indagine della polizia ha portato fino alla provincia di Latina, dove è stata perquisita l'abitazione di un uomo di Sezze, dipendente del ministero della Pubblica Istruzione. Gli agenti della Digos di Roma e di Latina sono piombati nel suo appartamento e hanno sequestrato diverso materiale utile alle indagini e alcuni dispositivi elettronici su cui saranno ora effettuati degli accertamenti. I pacchi spediti da alcuni uffici postali del Lazio.

- E' stato fissato per il 16 aprile l'interrogatorio di garanzia dei due uomini arrestati per il tentato omicidio di una donna avvenuto nell'agosto del 2023 nella città di Aprilia. Francesco Falco e Marco Tuccio, 33enne, nella giornata di martedì compariranno davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. Entrambi sono accusati di tentato omicidio e porto abusivo di arma. Un agguato che, secondo le ipotesi investigative, era stato consumato per vendetta. Al centro una somma di denaro contesa, circa 40mila euro.

- Torna Vivicittà a Latina, festa dello sport e della gente. Parte domani, domenica 14 aprile, da piazza del Popolo la 39esima edizione targata Uisp, con un percorso inedito e tante novità. Previste anche la camminata per le famiglie e attività motorie per i ragazzi. Start alle 9.30 in 38 città italiana ed estere. Qui le strade chiuse per la manifestazione.

- Rimpasto in Giunta a Cisterna. Il sindaco Mantini ha presentato la nuova squadra di governo. Tre conferme e quattro nuovi ingressi per una giunta che resta composta da tre donne e quattro uomini. Il primo cittadino: "L’obiettivo è continuare a portare avanti le linee programmatiche di mandato". Entrano Stefania Krilic, Gaetana Capasso, Massimo Pompili e Pasquale Del Prete.