Le notizie più importanti di oggi 15 aprile 2024 a Latina e in provincia

Il riepilogo di questo lunedì 15 aprile attraverso il racconto dei fatti più importanti che hanno interessato la città di Latina e il resto della provincia

- Una maxi discarica di rottami, con oltre 200 tonnellate di rifiuti non smaltiti, anche inquinanti e pericolosi, è stata scoperta dalla guardia di finanza a Sermoneta. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato un'area di circa 18mila metri quadrati di proprietà di una ditta di demolizioni, che li stoccava senza requisiti di sicurezza ambientali né autorizzazioni. Le indagini sono state avviate in seguito alla scoperta fatta nel corso di un sorvolo finalizzato al controllo del territorio per il contrasto dei traffici illeciti.

- Un arsenale incustodito è stato scoperto per caso a Terracina da un uomo impegnato in una battuta di pesca. Nascosti tra le vegetazioni sono stati rinvenuti sei fucili, risultati oggetto di un furto commesso nei giorni scorsi sul territorio. L'uomo ha allertato i carabinieri che hanno sequestrato le armi su cui ora saranno effettuati i dovuti accertamenti.

- Maxi furto alla centrale elettrica di via Torre la Felce, a Latina. Nella notte di domenica una banda di ladri ha portato via cavi elettrici da metri ciascuno, per un totale di 100 chili di rame.

- Due uomini fermati a Formia durante un controllo e arrestati con un oltre un chilo di droga. In manette un 41enne e un 39enne residenti a Minturno. Nell'auto trasportavano un chilo di hashish e due etti di cocaina. A tradirli è stato il loro atteggiamento nervoso durante il controllo da parte dei carabinieri.

- Due episodi di maltrattamenti accertati in provincia di Latina. Un uomo di 58 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra volante a Latina per aver picchato e minacciato di morte i genitori. E' finito in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. "Dovete morire, ti scanno se non mi dai i soldi" è una delle frasi che il 58enne ha pronunciato urlando contro il padre 85enne e la madre 83enne. Il tutto mentre li colpiva con calci e sedie di legno. Ad Aprilia invece un 28enne è stato arrestato per maltrattamenti e tentata estorsione al nonno 90enne: lo minacciava con un cacciavite per avere oro e i suoi buoni fruttiferi.

- E' targato Fratelli d’Italia il nuovo Consiglio di amministrazione di Acqualatina. A conclusione dell’elezione, i tre consiglieri di parte pubblica sono Giacinto Giancaspro, ex direttore delle Poste, la commercialista Cinzia Marzoli e l’avvocato amministrativista Toni De Simone. A votare per loro sono stati i sindaci dei tre principali comini della provinci pontina cioè Latina, Aprilia e Terracina e poi Prossedi, Roccamassima, Sezze, Sermoneta, Giuliano di Roma, Roccagorga, Sperlonga, Vallecorsa, Amaseno e Villa Santo Stefano.