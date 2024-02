Le notizie più importanti di oggi 15 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 15 febbraio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Cisterna si stringe nel dolore per l'uccisione di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato e organizza domani, venerdì 16 febbraio, una fiaccolata in città per ricordare le due vittime di femminicidio. Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha annunciato inoltre che nel giorno dei funerali sarà dichiarato lutto cittadino e che il Comune si costituirà parte civile al processo contro l'assassino delle due donne. Intanto, sempre domani sarà interrogato il finanziere Christian Sodano, attualmente detenuto nel carcere di Latina. L'uomo comparirà davanti al giudice Giuseppe Cario per l'udienza di convalida.

- Ci sono anche tre pontini tra i componenti della banda specializzata in furti di opere d’arte nelle chiese e nei palazzi storici per i quali la Procura di Santa Maria Capua Vetere si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. Sono tra i 27 indagati per furto aggravato e ricettazione per avere messo a segno a partire dal febbraio 2017 una serie di colpi, tra i quali quello del maggio 2017 nella chiesa di Sant'Erasmo di Gaeta dove vennero asportati una teca contenente la reliquia del santo e un reliquario con le ossa di Sant'Erasmo.

- Eseguita questa mattina, tra le province di Roma e Latina, dagli agenti della divisione anticrimine della questura di Roma l'operazione Game over. nell'ambito di una strategia di contrasto all'accumulazione dei patrimoni illeciti. Gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito in particolare un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca su un patrimonio complessivo di 4,5 milioni di euro. Il sequestro riguarda beni e assetti societari, tra cui immobili e società, riconducibili ai capi di un'associazione attiva dal 2012 sul territorio di Roma con ramificazioni nei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno e Aprilia.

- E' arrivato anche dal gruppo nautico del Parco nazionale del Circeo il supporto per fronteggiare, sotto il coordinamento dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, l’emergenza e tutelare l’ambirne marino dopo il violento incendio che nella serata di sabato 10 febbraio ha coinvolto tre yacht al posto di San Felice. In particolare, sono state fornite 30 barriere galleggianti assorbenti che hanno consentito di circoscrivere ed assorbire benzina, olio e gasolio senza trattenere l'acqua.

- Accertamenti Tari: in 5 anni a Latina sono stati evasi 33 milioni di euro. Un boom di posizioni irregolari, imprecise o di completa evasione scoperte durante le verifiche. E ora tantissimi ora i contribuenti davanti agli sportelli per chiedere chiarimenti.