Yacht in fiamme al porto, 30 barriere galleggianti assorbenti per tutelare l'ambiente marino

E’ arrivato anche dal gruppo nautico del Parco nazionale del Circeo il supporto per fronteggiare, sotto il coordinamento dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, l’emergenza e tutelare l’ambirne marino dopo il violento incendio che nella serata di sabato 10 febbraio ha coinvolto tre yacht al posto di San Felice.

In particolare, sono state fornite n.30 barriere galleggianti assorbenti che hanno consentito di circoscrivere ed assorbire benzina, olio e gasolio senza trattenere l'acqua. Si tratta di barriere fornite all’ente Parco dal Ministero dell'Ambiente.

“Vorrei ringraziare il personale e i tecnici del Parco nazionale del Circeo - afferma la commissaria del Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone - per il fattivo e concreto contributo nell’intervento per evitare che potessero derivare danni ambientali dal grave incidente che ha visto andare a fuoco diverse barche nel fine settimana al porto di San Felice Circeo. In collaborazione con la guardia costiera, che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione, abbiamo fornito il nostro supporto, a conferma della competenza e della cultura tecnica nella tutela e salvaguardia dell’ambiente che caratterizza l’esperienza e la storia del Parco nazionale del Circeo. Un’attenzione costante da parte del Parco che riguarda anche il Sito di Importanza Comunitaria marino, da alcuni anni in gestione all'Ente Parco e di grande valore sia ambientale che archeologico”

Il Parco del Circeo ha inoltre in programma, sempre sotto il coordinamento della guardia costiera, attività di monitoraggio e raccolta rifiuti solidi negli specchi acquei circostanti il porto di San Felice, da eseguirsi con il battello spazzamare in dotazione all’ente Parco.