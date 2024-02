Le notizie più importanti di oggi 18 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa domenica 18 febbraio attraverso le notizie più importanti di Latina e della sua provincia.

- Ancora in primo piano il duplice omicidio di Cisterna con i risvolti dell'indagine condotta dagli investigatori. Come emerge in queste ore, il finanziere Christian Sodano, arrestato per aver ucciso Nicoletta Zomparelli e la figlia Renée Amato, aveva minacciato palesemente la fidanzata Desyrée che voleva lasciarlo. In una serie di messaggi inviati il giorno prima della strage, il 27enne scrive: "Dovranno fermarmi con l'Esercito.farò una strage". Avvertimenti pesantissimi rivolti alla giovane di Cisterna che, sconvolta e incredula, cercava di invitaro alla calma. Al vaglio degli investigatori i cellulari sequestrati al finanziere 27enne.

- Proseguono senza sosta da tre giorni le ricerche del 54enne Gianni Filosa, scomparso da Formia, dalla frazione di Trivio, il 15 febbraio. La prefettura di Latina ha attivato il piano delle ricerche che vengono condotte dal personale specializzato dei vigili del fuoco e dai volontari della protezione civile. Si perlustra anche la costa anche con l'ausilio di un elicottero. Appello urgente per il ritrovamento.

- Un ringraziamento sentito, in attesa di un encomio ufficiale, da parte del sindaco di Terracina Francesco Giannetti ai due ragazzi che sabato sera si sono buttati nel canale Pio VI per salvare una ragazza uscita fuori strada con la sua auto. La giovane è stata messa in salvo dai due uomini mentre la vettura affondava.

- All'interno della lista degli italiani ricercati dalla Russia ci sarebbe anche Giulia Schiff, veneziana di Mira, pilota che aveva denunciato episodi di nonnismo alla scuola di volo del 70° Stormo di Latina. Schiff, espulsa dall'Aeronautica militare, era partita alla volta di Kiev come volontaria delle forze speciali ucraine.

- Ennesima truffa scoperta in provincia di Latina dai carabinieri. Bersaglio un uomo del capoluogo, indotto ad accreditare oltre 700 euro come acconto per l'acquisto di un'auto, mai consegnata. Due le persone denunciate.

- Una sorveglianza speciale è stata notificata dai carabinieri a Pietro Finocchiaro, 43enne di Latina, condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi nell'ambito del processo scaturito dall'indagine "I Pubblicani" che aveva portato in carcere otto persone.