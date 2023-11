Le notizie più importanti di oggi 19 novembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, domenica 19 novembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Indagini dei carabinieri su un’auto rinvenuta carbonizzata in via Sant’Agostino a Gaeta, in località Casarevole. La vettura dai primi accertamenti è risultata rubata, oggetto di un furto messo a segno tre giorni fa in un’abitazione a Pescara. Sono in corso tutti gli accertamenti per fare luce sull’episodio.

- Maltrattamento di animali, scarico non autorizzato di acque reflue industriali e attività di gestione di rifiuti non autorizzata: sono questi i reati di cui è stata accusata la titolare di un’azienda zootecnica di Pontinia operante nell’allevamento di bufale denunciata dai carabinieri. L’attività, al termine dei controlli dei militari, è stata chiusa e sequestrata, insieme anche a 117 animali (qui tutti i particolari).

- Una giovane di 29 anni è stata arrestata a Formia dopo che, armata di coltello, ha tentato la rapina all’interno del negozio Trony. E’ stato l’intervento dei commessi a far saltare i piani della ragazza che è stata subito bloccata, poi disarmata dai carabinieri e arrestata.

- Pre-diniego del Comune di Latina per la realizzazione dell’impianto di biometano a Borgo Carso. A ricostruire i passi effettuati dall’ente di piazza del Popolo, che ha diffidato la società a eseguire lavori, è stata l’assessora all’Urbanistica Annalisa Muzio.

- In chiusura una notizia di sport: è ufficiale il ricorso della Benacquista Assicurazioni Latina Basket contro la decisione del giudice sportivo che ha comminato alla squadra pontina la sconfitta a tavolino, per 20-0, nella partita con la Novipiù Monferrato Basket di domenica 12 novembre.