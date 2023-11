Le notizie più importanti di oggi 2 novembre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, giovedì 2 novembre, attraverso i fatti e le notizie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Colpi d'arma da fuoco la scorsa notte nel capoluogo. E' accaduto nella zona di viale Kennedy, quartiere residenziale della città densamente popolato. Diverse chiamate dei residenti al numero unico di emergenza 112 hanno segnalato l'esplosione di un colpo di pistola. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Latina che hanno effettuato un immediato sopralluogo.

- Un altro episodio di stalking e maltrattamenti in famiglia. Un provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima è stato disposto dal giudice a carico di un ragazzo. La compagna, spaventata, si è rivolta alle forze dell'ordine denunciando minacce e violenze che andavano avanti da circa due anni. Durante l'ultimo litigio l'uomo aveva minacciato di metterla nella cuccia del cane (qui la notizia completa).

- Dopo 7 anni il Tribunale di Cassino ha riconosciuto un indennizzo di 150mila euro quale risarcimento per la morte dell’operaio di Gaeta dell'Agip, deceduto per un tumore al polmone a causa dell'esposizione all’amianto. L'uomo era stato per 4 anni alle dipendenze di Ferrovie dello Stato Spa e, successivamente, per 14 anni di Agip Spa (già Spa Gaeta Industrie Petroli). L'inalazione di sostanze nocive e l'interazione con materiali in amianto, tra i quali guanti e tubazioni, gli causarono il cancro del polmone, diagnosticato nel 2015 (leggi qui la notizia completa).

- Una storia drammatica che arriva da Terracina, quella di Sabrina Di Girolamo, una donna rimasta tetraplegica all'età di 36 anni dopo un intervento per la rimozione di un tumore benigno. Dopo una lunga battaglia legale è stato riconosciuto alla vittima un risarcimento di oltre 700mila euro (qui la notizia completa).

- Un uomo di 31 anni e una donna di 21, entrambi di origine campana, sono stati identificati dai carabinieri delle stazioni di Maenza e Sperlonga e denunciati in stato di libertà per truffa aggravata. Si tratta di due distinte attività di indagine scaturite in seguito alle denunce presentate dalle rispettive vittime. In un caso si trattava dell'affitto di una casa vacanza, in un altro della stipula di una polizza assicurativa (qui le notizie).