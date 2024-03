Le notizie più importanti di oggi 22 marzo 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, venerdì 22 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Minacciata e perseguitata dal vicino di casa e costretta a vivere in uno stato di ansia e paura. E' l’incubo vissuto da una donna di Terracina, terminato con l’arresto di un uomo di 57 anni che, rifiutando il controllo elettronico disposto dal giudice, è finito in carcere. La signora era stata minacciata insieme alla figlia minorenne con l’accetta, insultata e offesa. L’uomo le lanciava oggetti dalla finestra quando la vedeva rincasare e le aveva danneggiato l’auto.

- E’ ricoverata in Rianimazione all’ospedale Goretti di Latina una militare americana di 23 anni di stanza a Gaeta, precipitata dal balcone di un appartamento durante una festa con alcuni commilitoni. Per la gravità delle sue condizioni si è reso necessario il trasporto all’ospedale del capoluogo, mentre sul caso è stata aperta un’inchiesta della procura per chiarire la dinamica dell’incidente. Da quanto emerso, aveva un tasso alcolemico nel sangue molto elevato.

- Minacce e botte alla convivente per non farla andare a lavorare: un 47enne di San Felice Circeo è stato condannato a tre anni di carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Anni di violenze, poi la denuncia della vittima.

- Non c’è ancora, da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la nomina del commissario straordinario che guiderà la Asl fino alla scelta del nuovo direttore generale. La manager Silvia Cavalli ha infatti concluso il suo mandato a Latina e da domani sarà in servizio come commissaria alla Asl di Roma 5. In provincia invece per ora l’incarico di direttore facente funzioni è stato affidato a Sergio Parrocchia.

- Nuova discarica ad Aprilia, primo sì della Regione al progetto. "Non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto” scrive la direzione urbanistica della Regione Lazio in riferimento al progetto per realizzare “una discarica per sovvalli” in zona Sant’Apollonia, nel comune di Aprilia. L’amministrazione comunale, già in sede di conferenza dei servizi convocata per la fine di gennaio, aveva però ribadito la sua contrarietà al progetto.

- Le modifiche al regolamento per rendere applicabili gli sconti già previsti per determinate categorie di esercizi commerciali e utenze domestiche e l’apertura del front office presso gli uffici dedicato a tutti gli utenti: queste le novità in merito alla Tari che sono state annunciate dal Comune di Latina nelle ultime ore.