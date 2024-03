Non c'è ancora il commissario: alla guida della Asl il direttore facente funzioni Sergio Parrocchia

La nomina del commissario straordinario della Asl di Latina non è arrivata. Nonostante l'annuncio del commissariamento risalga a un mese fa, si è arrivati alla scadenza del mandato della direttrice generale Silvia Cavalli senza un nuovo decreto di nomina del presidente Rocca. Negli ultimi giorni si sono susseguiti nomi di possibili successori e la convergenza politica sembrava essere sul nome di Sabrina Cenciarelli, attuale direttrice amministrativa dell'azienda sanitaria della provincia pontina. Un nome che garantirebbe dunque una continuità all'interno della Asl.

Invece questa mattina è comparsa una delibera che affida l'incarico di direttore generale facente funzioni a Sergio Parrocchia, che ricopre l'incarico di direttore sanitario. Come infatti prevede la norma, in casi di vacanza dell'ufficio, di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni vengono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale. Oppure, in mancanza di una specifica delega, dal più anziano per età, che in questo caso è appunto Parrocchia.

Con la fine del mandato di Silvia Cavalli, concluso appunto nella giornata del 21 marzo, a partire da oggi l'azienda sanitaria pontina è guidata dal facente funzioni, nelle more della nomina, da parte del presidente della Regione Lazio, di un commissario straordinario.

Intanto, la manager Silvia Cavalli da domani, 23 marzo, prenderà servizio come commissaria straordinaria alla Asl Roma 5.