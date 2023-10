Le notizie più importanti di oggi 29 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, domenica 29 ottobre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Movida sotto stretta osservazione a Latina: anche in questo fine settimana i carabinieri hanno presidiato le zone del centro maggiormente frequentate dai giovani come il parco Falcone Borsellino, piazza del Popolo e piazza San Marco. Controlli che si inseriscono all’interno di attività che sono state intensificate proprio al fine di “prevenire fenomeni delittuosi e per reprimere il consumo smodato di sostanze alcoliche e i reati in materia di sostanze stupefacenti” (qui il bilancio dei controlli).

- Un'altra tragedia si è consumata sulle strade della provincia di Latina: un uomo di 73 anni ha perso la vita in un incidente a Gaeta dopo che la sua auto, finita fuori strada, è andata a impattare contro un albero. Vani i soccorsi per l’anziano; dinamica al vaglio della polizia locale.

- Rifiuti abbandonati all’interno del Parco Nazionale del Circeo: questo il triste, e non nuovo, fenomeno di cui abbiamo voluto parlare con Adriano Salvatori, il referente provinciale di Plastic Free. Un fenomeno, figlio dell’incivilirà di chi abbandona i rifiuti che poi si accumulano nel corso non solo delle settimane ma anche dei mesi, che è stato più volte segnalato dalle associazioni come Plastic Free. Poche le risposte e gli interventi.

- E’ ancora acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione sul tema dei rifiuti e soprattutto dell’aumento della Tari per quest’anno. Un botta e risposta, con scambi di accuse e responsabilità da una parte e dell’altra, che nelle ultime ore ha visto protagonisti la maggioranza da una parte, con l’assessora al Bilancio Ada Nasti e la sindaca Matilde Celentano, e il Pd dall’altro.