Le notizie più importanti di oggi 5 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, lunedì 5 febbraio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Un uomo picchiato e accoltellato in strada. E' accaduto nel comune di Aprilia, in largo Marconi. Ferito un 39enne di origine straniera, che sarebbe stato aggredito da almeno due persone. Indagano i carabinieri del reparto territoriale per risalire ai responsabili e per chiarire i motivi che si nascondono dietro alla violenta aggressione.

- A Roma gli interrogatori di Alessandro, Maurizio e Fabio Zof, accusati di associazione a delinquere con modalità mafiose e turbata libertà degli incanti, destinatari di misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta della Dda sulle intimidazioni legate alla gestione del primo chiosco del lido di Latina.

- Sta bene il bambino di pochi mesi abbandonato nei giorni scorsi nella sala d'aspetto del pronto soccorso della clinica Città di Aprilia. Il piccolo è stato registrato all'anagrafe ed è ora a tutti gli effetti un cittadino di Aprilia. Il suo tutore legale è il sindaco Lanfranco Principi, che proprio oggi si è recato alla casa famiglia per fargli visita e sincerarsi delle sue condizioni di salute.

- Domenica sera di incidenti stradali quella di ieri, 4 febbraio, a Latina. Due quelli che si sono verificati a poca distanza uno dall’altro, lungo via Piccarello e sulla Pontina. Nel primo caso una donna alla guida di una Smart è uscita fuori strada rimanendo ferita, mentre sulla Pontina il sinistro ha coinvolto due veicoli, uno dei quali finito a bordo strada.

- Grido d’allarme dell'Ordine degli avvocati di Latina sulla situazione degli uffici del giudice di pace di Latina, Terracina e Fondi. Si chiamano a raccolta professionisti, sindaci, rappresentanti delle istituzioni giudiziarie, sindacati, associazioni di categoria e il Prefetto in un incontro pubblico che si terrà mercoledì 7 febbraio alle ore 11 al Circolo cittadino. La denuncia: "Mancano magistrati e personale amministrativo, attività paralizzata".