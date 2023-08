Le notizie più importanti di oggi 7 agosto 2023 a Latina e nella provincia pontina

Riviviamo insieme la giornata di oggi, lunedì 7 agosto, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, inosservanza delle norme di sicurezza e inottemperanza agli obblighi di formazione e vigilanza: queste le accuse nei confronti di 16 persone, tra imprenditori agricoli e operai, iscritte sul registro degli indagati in una nuova indagine dei carabinieri sul caporalato. Tutto scaturisce da un’altra attività dei militari dell'Arma dopo un tentativo di incendio ai danni della sede del Parco nazionale del Circeo avvenuto nell'estate del 2019.

- Taglio del nastro questa mattina all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per il nuovo reparto di Emodinamica e l'Unità di Terapia intensiva cardiologica Utic che sarà in grado di accogliere i pazienti cardiologici in fase acuta che necessitano di monitoraggio intensivo. Alla cerimonia di inaugurazione oltre alla direttrice generale della Asl, Silvia Cavalli, anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

- Brutta avventura per una giovane di 24 anni della provincia di Latina soccorsa sulle pendici del Monte Molinatico, in provincia di Parma. La ragazza stava attraversando un tratto della Via Francigena quando ha perso l’orientamento; necessario l’intervento del Soccorso Alpino con due squadre.

- Pugno duro anche ad Aprilia contro l’abbandono dei rifiuti e il conferimento errato: nel solo mese di luglio sono state elevate 25 sanzioni e i trasgressori sono stati incastrati grazie alle fototrappole.