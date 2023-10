Le notizie più importanti di oggi 7 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, sabato 7 ottobre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Un giovane di 33 anni è stato fermato dai carabinieri perché considerato l’autore di una rapina messa a segno la notte scorsa nei confronti di un automobilista. Il ragazzo a piedi ha bloccato una vettura in transito, poi con la scusa di chiedere una sigaretta si è avvicinato al conducente. A quel punto ha aperto lo sportello e ha sbattuto fuori il guidatore per poi fuggire con il mezzo. E’ stato subito rintracciato dai carabinieri.

- Sempre i carabinieri a Roccagorga hanno denunciato una persona per incendio boschivo colposo. Le indagini sono state condotte in seguito al rogo divampato in un uliveto, bruciando un’area di 3mila metri quadrati, dopo che erano stati appiccati alcuni rifiuti vegetali accatastati.

- Trovato in possesso di 5 chili di hashish, nascosti in un pacco confezionato contenente un barbecue, era stato arrestato ed era finito in carcere: per un uomo di 55 anni di Aprilia è arrivata ora la condanna a 5 anni di reclusione.

- Un 30enne senza fissa dimora di origini marocchine è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata nei confronti di un minorenne. Era stato arrestato ad agosto dello scorso anno dopo che un ragazzino di 12 anni aveva raccontato che l’uomo aveva cercato di baciarlo e poi lo aveva immobilizzato prima che la vittima riuscisse a liberarsi e a fuggire. Per violenza sessuale su una minore di 16 anni è stato condannato un uomo del Bangladesh: secondo quanto ricostruito dagli investigatori avrebbe avuto rapporti sessuali con una ragazza di Aprilia minorenne.

- Ancora scontri in Comune a Latina. E’ delle scorse ore un duro attacco della maggioranza nei confronti di Lbc. La nota è stata firmata dai capigruppo di tutti i partiti della coalizione di centrodestra con cui viene espresso “totale dissenso verso il modo in cui Latina Bene Comune sta affrontando questa sua prima fase di opposizione in seno all’amministrazione, sul registro dell’aggressione verbale, dell’insulto e del disprezzo per l’azione altrui”.