Le notizie più importanti di oggi 8 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, domenica 8 ottobre, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno riguardato Latina e il resto della provincia.

- Incidente a Latina, all'altezza dell'incrocio tra Borgo Santa Maria e strada Bufalotto. Un'auto non ha rispetto la precedenza e ha preso in pieno un'altra vettura condotta da una ragazza di 24 anni. Il veicolo è finito contro un albero e la giovane è stata sbalzata dall'abitacolo finendo in un canale. Rilievi in corso da parte della polizia stradale di Terracina.

- E' tutta da chiarire la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte di una donna che faceva da badante a un anziano di Ponza. La signora era stata portata al San Camillo di Roma ma è deceduta dopo alcuni giorni di agonia. Sotto la lente degli investigatori ci sarebbero anche pregressi litigi con il figlio 50enne dell'uomo. In diverse occasioni la signora era finita al poliambulatorio dell'isola con diverse ferite. L'autopsia aiuterà a chiarire quanto accaduto (qui la notizia).

- L'immunologo originario di Sezze Francesco Le Foche, aggredito venerdì da un paziente, sta meglio ed è fuori pericolo di vita. Ad annunciarlo è stato il dottor Valentini, primario della Uoc Chirugia Maxillo-facciale del policlinico Umberto I che lo ha operato. "Nonostante le gravi ferite riportate, il dottor Le Foche è provato ma reattivo", ha dichiarato al termine dell'operazione al naso. L'intervento è stato necessario in seguito della brutale aggressione subita ed entro la prossima settimana il dottor Le Foche sarà sottoposto a un'ulteriore operazione per la sutura del bulbo oculare (la notizia).

- Sono conclusi i lavori su via Ponte Moscarello, che dovevano essere terminati a novembre. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Cisterna ha organizzato un sopralluogo per verificare lo stato del cantiere. Per la riapertura si attendono le prove di carico e il collaudo.

- Sulla vicenda legata a via delle Batterie, a San Felice Circeo, interviene l'amministrazione comunale per fare il punto della situazione. La sindaca Monia Di Cosimo, con carte e documenti alla mano, ha chiarito che si tratta di una strada privata a uso pubblico e che il Comune, per tutelare gli interessi della collettività, è pronto a procedere con un esproprio (qui la notizia).