Le notizie più importanti di oggi 9 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, martedì 9 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- Giovani seviziati e ustionati con la lama del coltello incandescente: questa la storia che arriva da Formia dove un giovane di origini tunisine di 21 anni è stato fermato perché accusato di estorsione e lesioni aggravate. Vittime tre giovanissimi connazionali finiti al pronto soccorso con ferite da taglio sul corpo e ustioni.

- Per due tentate rapine sono finiti in carcere due giovani di 22 e 29 anni. Le nuove ordinanze si inseriscono all’ambito delle indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Dda di Roma, che nelle scorse settimane avevano portato all'esecuzione di 15 misure cautelari nei confronti di alcuni componenti di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; un gruppo attivo soprattutto nella zona dei palazzi bianchi di viale Kennedy dove gli affari erano gestiti dalla famiglia De Rosa.

- Tentata rapina e lesioni: queste le accuse nei confronti di un uomo di origini tunisine di 33 anni arrestato dalla polizia per una violenta aggressione, con tanto di utilizzo di una bottiglia spezzata, che c’è stata alcune notti fa nel quartiere Nicolosi a Latina. Due le vittime, una delle quali ridotta in condizioni più gravi. Il 33enne è stato interrogato oggi.

- Nuova udienza del processo per l’omicidio di Massimiliano Moro oggi in Tribunale a Latina; udienza che si è conclusa con le spontanee dichiarazioni di Simone Ghenga - uno dei quattro imputati chiamati a rispondere di omicidio premeditato aggravato dai motivi abietti con l'aggravante di avere agito con metodo mafioso - che di fatto si è tirato fuori dal delitto del gennaio 2010.

- Una giovane di 25 anni è stata denunciata ad Aprilia perché considerato responsabile del furto all’interno di un’abitazione di un’80enne. Ingente il bottino: gioielli del valore complessivo di 20mila euro e la somma contante di 4mila euro. Le indagini sono state condotte dai carabinieri.

- Conferenza della sindaca di Latina Matilde Celentano che oggi ha voluto incontrare la stampa per fare un bilancio delle cose fatte nei primi mesi di mandato e per annunciare alcuni dei progetti per la città con l’arrivo del nuovo anno, alcuni dei quali legati al futuro dell'ex Banca d’Italia, dell'ex Garage Ruspi e dell'isola pedonale in centro.