Le notizie più importanti di oggi 10 aprile 2024 a Latina e in provincia

Il riepilogo della giornata di oggi, mercoledì 10 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Momenti di paura in mare questa mattina a Terracina dove un uomo che era in acqua in stato confusionale, in balìa delle onde, è stato salvato dalla guardia costiera. Un soccorso delicato reso ancora più complicato dalle condizioni proibitive del mare. Tratto in salvo l’uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118.

- Una coppia di signori, 77 anni lui e 66 anni lei, ha subito un tentativo di rapina mente passeggiava sulla spiaggia di Sabaudia. I due sono stati avvicinati da un uomo che armato e con il volto travisato ha puntato loro contro una pistola per farsi consegnare il denaro. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale il 77enne è stato colpito alla testa, ma che ha costretto il rapinatore a fuggire a amni vuote. Indagano i carabinieri.

- Un’arma risultata rubata è stata rinvenuta in casa di una 31enne e sequestrata. Il blitz dei carabinieri nell’abitazione a Latina dove vive la donna, disoccupata e con precedenti, e dove è stata eseguita una perquisizione che ha fatto saltare fuori una pistola mitragliatrice nascosta all’esterno della casa. La donna è stata arrestata.

- Ci sono state oggi le celebrazioni per il 172° anniversario della fondazione della polizia di Stato. Dopo una cerimonia in Questura la giornata è proseguita al teatro Ponchielli di Latina. Le celebrazioni - nel corso delle quali sono stati anche consegnati gli encomi e le onorificenze al personale che si è particolarmente distinto in attività operative di polizia giudiziaria e soccorso pubblico - sono state anche l’occasione per il questore Raffaele Gargiulo di tracciare un bilancio degli ultimi 12 mesi di attività sul territorio pontino (qui il bilancio completo).

- Attenzione puntata su Gaeta dove oggi c’è stata l’inaugurazione del terzo Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum, una quattro giorni di eventi e incontri quest’anno incentrata sul tema “Investiamo nell’Economia del Mare”. A illustrare nei dettagli la rassegna il presidente Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora. Ma nel girono dell’apertura dell’evento non sono comunque mancate le polemiche.