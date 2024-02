Le notizie più importanti di oggi 6 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, martedì 6 febbraio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Un agente della polizia penitenziaria è stato arerstato nel capoluogo. Un provvedimento gli vietava di avvicinarsi alla sua ex fidanzata e meno di due mesi fa era stato indagato per stalking, ma nonostante tutto ha continuato a seguire e a tormentare la giovane di 27 anni. A chiamare i carabinieri questa mattina è stata la vittima dopo che l’uomo l’aveva seguita in un centro commerciale.

- Considerato un soggetto pericoloso, personaggio di spicco nell’ambito del traffico di droga è rimasto coinvolto in alcune grosse operazioni condotte sul territorio: è scattata così la misura della sorveglianza speciale per un 34enne condannato a luglio 2022 a 7 anni di reclusione nel processo scaturito dall’operazione “Il Tempio” che aveva consentito di smantellare una grossa rete di spaccio di cocaina e hashish operativa sui Lepini, di cui era considerato il leader.

- Dopo un inseguimento di 12 chilometri iniziato nella provincia di Caserta è stato bloccato a Minturno: l’uomo di 46 anni, alla guida incappucciato di un’auto, non si era fermato all’alt dei carabinieri e aveva tentato di scappare facendo perdere le proprie tracce. Ma i militari sono riusciti a fermarlo nel territorio pontino. Nel corso dei successivi controlli poi il 46enne si è anche scagliato contro gli uomini dell'Arma colpendoli con calci e pugni. Alla fine è stato arrestato.

- Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi sulla Monti Lepini a Latina. A scontrarsi due auto una delle quali si è poi ribalta in un fosso. Illeso il conducente, anche se nell’impatto sono rimaste ferite altre due persone che viaggiavano sull’altra auto. La dinamica al vaglio della polizia locale.

- Incontro questo mattina tra il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi e i carabinieri. Un momento di confronto voluto dopo i fatti di cronaca che hanno riguardato la città negli ultimi giorni. Al centro il tema della sicurezza ma anche le attività di prevenzione svolte dai militari nei vari quartieri.

- Inizia stasera il Festival di Sanremo e anche l’avventura Maria Nasso, Rossella Nutolo e Adalgisa Fava. Sono loro le tre pontine che fanno parte del Sodalizio Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi che anche quest’anno sarà presente come Team Food in Casa Sanremo. Sono circa 70 le cuoche provenienti da tutte le regioni che da oggi saranno dietro ai fornelli alternandosi nell’incredibile esperienza all'interno del Palafiori e tra di loro anche le tre rappresentanti della nostra provincia che porteranno a Sanremo le eccellenze della nostra cucina.