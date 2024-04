Aprilia Sporting Village, 11 medaglie al XV Trofeo Master Nantes Ostiensis

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Domenica 7 aprile, si sono svolte le gare natatorie presso il bellissimo impianto della piscina zero9 di Roma. Ancora una volta l’affermazione del Team master dell’Aprilia Sporting Village ha i caratteri dell’eccellenza e della qualità nella preparazione precisa e puntigliosa del proprio coach Roberto Romagnoli. Con l’assenza del capitano Giuseppe Marino è il veterano, plurimedagliato, Claudio Galvani a prendere le redini della squadra, che si presenta ai blocchi di partenza con soli 8 atleti.

Gli apriliani primeggiano nelle prove individuali con 11 podi di cui 5 ori, 1 argento e 5 bronzi. Salgono sul grandino più alto del podio gli atleti: Graziella Cirillo M65 nei 50 dorso, Ermes Gabanella M75 nei 100 misti, Claudio Galvani M75 nei 200 misti e finalmente in grande spolvero, più forte che mai e centra ben 2 ori Fabio Guain M35 nei 100 farfalla e 100 misti. L’unica medaglia d’argento viene sempre dalla Cirillo nei 50 rana. Mentre le medaglie di bronzo sono arrivate da: nei 50 stile, Edoardo Guadagnini U20 e Fulvio Leonori M60, nei 200 stile ancora il Galvani, mai domo, nei 50 rana Ermes Gabanella ed infine un super Fabio Malvati che in una delle categorie più toste la M35 porta a casa la medaglia nei 50 dorso.

Un elogio particolare anche a Marco De Carolis M55, che nonostante una stagione dove non riesce ad essere sempre continuo negli allenamenti è sempre presente e a Paolo Fazio che centra un settimo posto in una gara non sua, nei 50 dorso.

Ora massima concentrazione, commenta il vice Capitano Claudio Galvani, con la finalissima del prossimo 28 aprile presso la piscina del circolo Forum Roma sport center, dove c’è in palio il titolo di Campioni Regionali e la nostra squadra attualmente occupa il secondo posto della classifica generale. Team Master ASV