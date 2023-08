Beach Bocce 2023, a Latina le finali del tour nazionale

Sport da mare, vetrina nazionale per il lungomare pontino. In questo fine settimana a Latina, finali nazionali del circuito federale del Beach Bocce 2023. Appuntamento per sabato 2 e domenica 3 settembre a Borgo Sabotino, nella località di Foce Verde, sulla spiaggia del lido del Distaccamento dell’Aeronautica Militare, sulla Strada Lungomare. Organizzazione della Federazione Italiana Bocce Lazio, della Delegazione Provinciale di Latina, Comune di Latina e OPES.

Si assegneranno due titoli italiani della specialità: individuale e coppia. Ai nastri di partenza 56 atleti, che si sono aggiudicati le tappe regionali, suddivisi in 24 individualisti e 16 coppie. Il tour della Federazione Italiana Bocce, ha toccato tra luglio e agosto numerosi lidi in tutta Italia. In tanti hanno risposto ad uno dei giochi più diffusi in spiaggia, diventato un vero e proprio sport.

Marco Giunio De Sanctis, presidente Federazione Italiana Bocce, la scorsa primavera ha sottoscritto un protocollo d’intesa col presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi, per favorire politiche promozionali congiunte del Beach Bocce e del Beach Volley. E da quell’accordo, la stagione 2023 del Beach Bocce è stata aperta a Montesilvano, in provincia di Pescara, cui si riferiscono queste immagini, in una kermesse disputata in contemporanea a una tappa Gold del campionato italiano di Beach Volley.

Questo il programma: sabato 2 alle 12.30 sorteggio. Dalle 14.30 fasi eliminatorie. Domenica 3 settembre dalle 9 semifinali e finali. A seguire le premiazioni dai primi ai quarti classificati.