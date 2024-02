Latina incorona i suoi campioni, premiati gli sportivi dell’anno: chi sono

Latina incorona i suoi campioni dello sport. E lo fa nel corso di una serata che ha riscosso grandissimo successo in un teatro D’Annunzio gremito.

C’è stata ieri nel capoluogo la prima edizione dei premi “Sportiva e sportivo dell’anno”, “Una vita per lo sport” e “Sport e solidarietà”. Un’iniziativa organizzata dal Comune che ha permesso di premiare gli atleti che portano in alto il nome di Latina nello sport ma anche chi dello sport fa uno strumento di solidarietà e inclusione. “Un momento di festa per il riconoscimento dei valori sociali dello sport. Uno sport che vuole essere sempre più inclusivo” ha detto la sindaca di Latina Matilde Celentano.

“Ci tenevo molto a questo evento per dare il giusto merito agli sportivi della mia città che portano alto il nome di Latina nel mondo, ed è un impegno che ho preso fin dai primi giorni di mandato. In questa circostanza ha voluto ricordare il recente intervento normativo di riforma dell’articolo 33 della Costituzione italiana che ha introdotto il riconoscimento da parte della Repubblica del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. E’ stato un passaggio storico per il nostro Paese. Il nuovo articolo 33 della Costituzione evidenzia come compito della Repubblica sia quello di promuovere la cultura, perché una vera democrazia necessita di cittadini sensibili e istruiti: curare, organizzare e diffondere la formazione culturale e civile di un popolo significa garantire la qualità della democrazia. Ed è a questi principi che l’azione amministrativa e politica del Comune di Latina è sempre più orientata. Come istituzione Comune - ha concluso la prima cittadina -, possiamo fare molto affinché anche nello sport, al di là dei risultati agonistici, nessuno resti indietro e trovi attraverso l’inclusione la prospettiva di una vita migliore”.

I premi e le menzioni

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati i premi di “Atleta femminile” alla campionessa mondiale di freestyle Anastasia Bagaglini e di “Atleta maschile” al nuotatore Matteo Ciampi. Premiati poi come “Squadra maschile paralimpica” l’Inteam Latina; “Atleta maschile paralimpico” Paolo Alfredo Manauzzi; “Squadra femminile” Amici dello sport; “Atleta femminile paralimpica” Martina Screti; “Squadra maschile” Nissolino Intesatletica under 18; “Sport e solidarietà” Accademia pugilistica Leon; “Squadra femminile paralimpica” Polisportiva Hyperion Onlus; “Una vita per lo sport” Franco Di Viccaro.

La menzione d’onore è andata poi a Vincenzo D’Amico, Devis D’Arpino, Lorenzo Franzè.

Hanno poi ricevuto una menzione le seguenti realtà sportive:

Polisportiva Hyperion Onlus A.S.D.

Federico Morgagni

Roberto Cavana

M.C. Cycling Team A.S.D.

Sofia Delle Fontane

Latina Acquateam A.S.D.

Marco Stipcevich

Giulia Parlapiano

Fipsas

Francesco Fausto Mura

Letizia Donatiello

Team Iadevaia A.S.D.

Azzurra Di Bona

Andrea Cimaroli

Anastasia Apicella

Alessandro Casillo

Luca Castellani

Francesco Orelli

David Vitale

Pietro Iadevaia

Massimo Iorio

Circolo Subacqueo Apnea Latina

Ferruccio Arcieli

Olim Palus Latina A.P.D.

Motoclub Città di Latina

Eleonora Ambrosi

Nuoto2000 S.S.D.

Roberto Pellegrini

Angelo Testa

Marco Millefiorini

Gabriele Galloppi

Asd Boxe Latina

Prezioso Rocco

Mattia Turrin

Judo Club Arca

Full Kontact A.S.D.

Francesco Calligaris

Larissa Pugliese

Omar Alali

Latina Ginnastica A.S.D.

Angelica Tozzi

Martina Carocci

Giorgia Calcabrini

Riccardo Odorico

SBT Engineering Nuovo Grifone

2166 Tecnica e Precisione Ginnastica A.S.D.

Antonio Ventura

Amici dello Sport A.S.D.

Alessia Martignano

Alma Marzinotto

Roberta Guerrini

Judo Ippon Latina A.S.D.

Sante Tamburro

DBT Dimension Boxing Team A.S.D.

Federica Zanellato

Sara Battistella

Giorgia Rosano

Laura Borella

Francesca Ricci

Alessia Mesiano

Big Jim Karate Accademy

Antonia Di Stefano

Amira Chouiref

Marianna Marzolla

Giuseppe Sannino

Gina Ragazzo

Latina Scalo Volley A.S.D.

Bufali Latina A.S.D.

Mario Alessandrini

Alex D’Amico

Inteam Latina APS ETS A.S.D.

Manuel Di Mezza

Francesca Bellini

Veronica Vettorel

Francesco Ercole

Associazione Italiana Arbitri Latina

Spartacus Lotta Latina A.S.D.

Davide Pallotta

Mattia Pietrangeli

Nicolò Padovan

Dama Latina A.S.D.

Giorgia Senesi

Daniele Macali

Anfiteatro Accademy

Valeria Vallone

Marco De Paola

Centro Fitness Montello A.S.D.

Andrea Snidaro

Gabriele Carraroli

L’oltre Tango

Federico Morgagni

Elisa Pascali

Special Olympics Italia Team Regione Lazio

Giovanni Rufo

Enrico Mattei A.S.D.

Sara Stagni

Lorenza Fornari

Giulio Zeppieri

Riccardo Ciervo

Rachele Ceracchi

Siria Montico

Stefano Sanderra

Andrea Milani

Latina Triathlon A.S.D.

Lorenza Fornari

Gennaro Spina

Associazione Kitesurf Italiana S.S.D.

Antonio Gaudini

Rugby Club Latina

Mattia Perin

Pugilistica Leone A.S.D.

Accademia Sonia Onelli A.S.D.

Melissa Diodati

Verena Bernardi

Panathlon International Club di Latina

Squadra Under 13 Gold Latina Basket

Il Girasole A.S.D.

Lions Volley Latina A.S.D.

Francesco Fortunato

Sara Conticelli

Gimnova Sporting Club A.S.D.

Manuel Orelli

Rachele Schiavon

Ferdinando Rusu

Gianluca Marchetti

Piergiorgio Piazza

Christel De Bellis

Littoriana Futsal A.S.D.