Fondi avrà la sua "Salita Pantani", sabato inaugurazione della scultura del Pirata

Il "Pirata" sarà ricordanto anche nella città di Fondi, dove è stata realizzata una scultura al compianto ciclista cesenate. Sabato 25 giugno l'opera verrà inaugurata alle 18 nel piazzale delle Crocette, che si raggiunge scalando una salita ripidissima, su cui Pantanti si allenava con la sua squadra. Una pagina di storia del ciclismo ripercorsa da Stefano Ganzerli, ex ciclista e compagno di squadra di Pantani. “A dicembre con la squadra – raccontò raccontava ai media nel 2021 – facevamo sempre un ritiro a Terracina e lì, nelle vicinanze, a Fondi, c’era una salita, che si chiamava le Crocette. Marco Pantani era arrivato al raduno senza allenamento, a differenza nostra che pedalavamo già da un paio di settimane e ci staccò tutti. Questo è il talento”.

Un aneddoto che ha messo in moto la macchina organizzativa, che avrebbe portato poco dopo l’amministrazione comuale, su proposta dell’Associazione Cicli Rebike, a erigere un monumento. A Fondi per l'occasione arriveranno centinaia di ciclisti provenienti da tutta Italia, motivo per cui la Strada Provinciale 99 sarà chiusa al traffico. Comune di Fondi e della Provincia di Latina hanno provveduto a rifare il manto stradale dell’arteria, assiduamente frequentata dai ciclisti della zona e destinata, ora che diventerà ufficialmente la “salita Pantani”, ad esserlo sempre di più.

Per consentire al pubblico di partecipare alla cerimonia è stato predisposto un servizio navetta con prima partenza fissata alle ore 17 dal piazzale antistante lo stadio comunale. All’evento parteciperanno, oltre alla madre dell’amato ciclista Tonina Belletti, il presidente del comitato provinciale della Federciclismo Massimo Saurini, nonché rappresentanti del CONI, della Provincia di Latina, e del Parco Naturale dei Monti Aurunci.

"Con questo evento – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – stiamo scrivendo un capitolo importantissimo della storia sportiva della nostra città. Oltre a ricordare uno degli atleti più amati d’Italia, infatti, stiamo di fatto promuovendo un percorso destinato a diventare sempre più importante dal punto di vista del turismo ciclistico. Accanto al monumento, ordinariamente raggiungibile anche in auto e ubicato in un punto molto frequentato anche da camminatori ed escursionisti, sarà presente un pannello esplicativo con la storia della salita e del ciclista. Un sentito ringraziamento va ai ragazzi dell’Associazione ReBike, al Parco dei Monti Aurunci, alla Provincia e a tutti coloro che hanno cooperato per trasformare in realtà un progetto fortemente sentito dall’intero territorio".