Sabaudia Duathlon di Carnevale, corsa e bici per guida sicura e contro il diabete

Una appassionante combinazione corsa-bici-corsa. Una disciplina che supera la somma delle due singole discipline ed esalta la prestazione sportiva. Questa la magia del duathlon, che torna in provincia di Latina e lo fa scegliendo una delle tappe principi, ovvero Sabaudia.

Il 19 febbraio in calendario c’è il Sabaudia Duathlon di Carnevale, che è anche il primo il primo evento sportivo dell'anno solare dell'Associazione Sportiva Guida Sicura, che ancora una volta punta sulla suggestiva location pontina, già palcoscenico di altri eventi di triathlon.

Formula brevettata da tempo, un appuntamento cui si giunge attaverso la collaborazione con il Comune di Sabaudia e le associazioni di volontariato, che garantiranno la massima sicurezza nel percorso, sia per atleti, che per il pubblico fatto non solo di tifosi, ma anche di turisti che amano trascorrere il fine settimana nella città delle dune. Numeri importanti alla vigilia, iniziando dagli atleti in gara. Tra categorie senior e giovanili, saranno oltre 400 allo start. Motivo per cui la manifestazione si articolerà tra gare al mattino e gare al pomeriggio. Una domenica che si annuncia entusiasmante. Le novità per questa edizione sono diverse, a partire dal coivolgimento delle delle forze militari (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenzaria, Polizia di Stato, Comando dei Vigili del Fuoco), che prenderanno parte al Sabaudia Duathlon di Carnevale.

Le manifestazione organizzata da Massimiliano Zanetti, come succede ormai da anni ha un fine: sensibilizzare i giovani alla guida sicura, con l'obiettivo di promuovere la sicurezza stradale, soprattutto dopo gli ultimi incidenti mortali nelle strade del Lazio. Altro scopo dell'evento è la campagna della prevenzione per il diabete, che vedrà degli operatori sanitari sul posto con la possibilità di effettuare dei controlli a chiunque voglia farlo, anche per semplice curiosità. Esami totalmente gratuiti, nell’ottica della prevenzione.